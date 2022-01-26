Пиячив і спостерігав неподалік: у Сумах затримали чоловіка, який "замінував" поїзд

Пиячив і спостерігав неподалік: у Сумах затримали чоловіка, який "замінував" поїзд

Хуліган не думав, що його знайдуть.

У Сумах поліція оперативно розшукала і затримала чоловіка, який погрожував підірвати поїзд.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 26 січня.

На лінію “102” хуліган повідомив, що у потязі “Ужгород-Лисичанськ” закладена вибухівка, і щойно він прибуде на станцію “Суми” – станеться вибух.

Поліція відвела пасажирів з вокзалу, на пероні чергували рятувальники та екстрена медична допомога, а вибухотехніки обстежили прилеглу територію. Перевірили і сам потяг – небезпечних предметів не знайшли.

Буквально за 2 години вирахували й затримали псевдомінера. Ним виявився 42-річний житель Сум, який пиячив з приятелем неподалік і спостерігав за тим, що відбувається. Чоловік зізнався - не очікував, що його знайдуть, і не знав, що покарання буде суворе. Йому загрожує від 2 до 6 років в'язниці.

У Сумах поліція оперативно розшукала і затримала псевдомінера

Раніше повідомлялося, що студент із Кривого Рогу замовив "мінування" навчального закладу за кураторства ФСБ Росії.

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