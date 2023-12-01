Плач дитини на руїнах: жителі Донеччини розповіли про масований ракетний удар Росії та загиблих

Очевидці розповіли про наслідки атаки.
Місто Покровськ Донецької області оговтується від учорашнього масованого обстрілу росіян. Вони ракетами вгатили по центру міста, пошкодивши будівлі й поранивши людей.
Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.
Найбільше через російські обстріли постраждала Новогродівка. Там окупанти поцілили ракетою С-300 по житловому будинку, є загиблі.
Рятувальники досі шукають 8-річну дитину та ще одну людину. З-під уламків вдалося врятувати 13-річного Дем'яна та його матір. Родина зараз перебуває на лікуванні в Покровську.
"У нього якось плита впала. І він під плитою був, включив телефон подивитися. Телефон у руці був, і його рятівники побачили і туди полізли, його забрали", - каже бабуся хлопчика Світлана.
Вона додає, що мати хлопчика серйозно поранена. Медики оцінюють її стан, як середньої тяжкості, проте дають позитивні прогнози на одужання.
"Горе таке. Хай вони будуть прокляті", - каже Світлана.
Ще одна ракета прилетіла у приватний сектор Покровська. Там з-під руїн житлового будинку витягнули немовля, матір і двох дітей-підлітків. Найбільше постраждав батько дітей.
"Почули плач дитини під руїнами. Я побачив, що там перебуває чоловік і біля нього дитина. Я одразу кинувся до дитини, дістав, взяв її. Вона була у крові", - каже Руслан Губанов, старший лейтенант поліції Донеччини.
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Нагадаємо, вночі 30 листопада російська армія шістьма ракетами С-300 одночасно вдарила по Покровському району в Донецькій області. Під обстріл потрапили Покровськ, Новогродівка та Мирноград. Через атаку окупантів загинули люди.
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