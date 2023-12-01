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Плач дитини на руїнах: жителі Донеччини розповіли про масований ракетний удар Росії та загиблих

Автор
Юлія КирієнкоЮлія Кирієнко
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Плач дитини на руїнах: жителі Донеччини розповіли про масований ракетний удар Росії та загиблих

Обстріл Покровського району 30 листопада / Фото: Ігор Клименко

Очевидці розповіли про наслідки атаки.

Місто Покровськ Донецької області оговтується від учорашнього масованого обстрілу росіян. Вони ракетами вгатили по центру міста, пошкодивши будівлі й поранивши людей.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко. 

Найбільше через російські обстріли постраждала Новогродівка. Там окупанти поцілили ракетою С-300 по житловому будинку, є загиблі.

Рятувальники досі шукають 8-річну дитину та ще одну людину. З-під уламків вдалося врятувати 13-річного Дем'яна та його матір. Родина зараз перебуває на лікуванні в Покровську.

"У нього якось плита впала. І він під плитою був, включив телефон подивитися. Телефон у руці був, і його рятівники побачили і туди полізли, його забрали", - каже бабуся хлопчика Світлана.

Потерпілий хлопчик / ©
Потерпілий хлопчик

Вона додає, що мати хлопчика серйозно поранена. Медики оцінюють її стан, як середньої тяжкості, проте дають позитивні прогнози на одужання.

"Горе таке. Хай вони будуть прокляті", - каже Світлана.

Ще одна ракета прилетіла у приватний сектор Покровська. Там з-під руїн житлового будинку витягнули немовля, матір і двох дітей-підлітків. Найбільше постраждав батько дітей.

Постраждалий через обстріл чоловік / ©
Постраждалий через обстріл чоловік

"Почули плач дитини під руїнами. Я побачив, що там перебуває чоловік і біля нього дитина. Я одразу кинувся до дитини, дістав, взяв її. Вона була у крові", - каже Руслан Губанов, старший лейтенант поліції Донеччини.

Руслан Губанов - старший лейтенант поліції Донеччини / ©
Руслан Губанов - старший лейтенант поліції Донеччини

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН. Марафон «Єдині новини» за 1 грудня 2023 року

Нагадаємо, вночі 30 листопада російська армія шістьма ракетами С-300 одночасно вдарила по Покровському району в Донецькій області. Під обстріл потрапили Покровськ, Новогродівка та Мирноград. Через атаку окупантів загинули люди.

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Дата публікації
Перегляди
587
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