“Плакала і благала випустити, але він не зупинявся”: Євгенія Емеральд розповіла, що пережила в шлюбі

Захисниця Євгенія Емеральд розповіла про жахи, які пережила в шлюбі з колишнім чоловіком Євгеном Стипанюком. За її словами, він постійно вживав алкоголь та керував напідпитку.

Протягом усієї вагітності між ними виникали сварки й скандали, тому вона дуже нервувала. Про це Євгенія розповіла в ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua.

“Весілля було жахливе. Ми святкували, але ця людина дуже сильно напилася, оскільки постійно вживала алкогольні напої. У мене є багато відео, які я не буду публікувати. Це брудно. Але ще одним підтвердженням є три 130-ті статті за керування автомобілем у нетверезому вигляді за останні два роки. Я вважаю, що це показово. Я думаю, що було багато інцидентів, які просто не були зафіксовані”, – розповіла Євгенія.

Вона стверджує, що Євген Стипанюк постійно керував автівкою напідпитку, а одного разу випивав прямо за кермом. Жінка благала випустити її.

“Ми їхали зі Звягеля, там проживає його мати і він був п’яний. Я плакала і благала його випустити мене, не везти мене, вагітну, але він не зупинявся. Він їхав і пив з горла віскі в дорозі. Ми ледь доїхали, я дуже перенервувала”, – каже Євгенія.

Вона розповідає, що постійно була в страху і боялася провокувати чоловіка.

“Я спочатку думала, що проблема в алкоголі. Хотіла стати йому опорою і підтримкою. Виправдовувала його тим, що в нього було важке дитинство, що в нього немає друзів. Він казав, що всі погані, що його підставляли, тому він із ними не спілкується. Що жінки його постійно зраджували. Мені його було шкода, я вірила в це. Виправдовувала навіть алкоголь цим”, – розповіла Євгенія.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "ЄВГЕНІЯ ЕМЕРАЛЬД: Мовчати я не буду! Мій чоловік домагався жінок! Деяких - брав силою!"

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