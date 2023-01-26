"Плакала і шукала господаря": родина загиблого військового прихистила собаку, яку той знайшов на фронті

Тварина дуже сумувала за своїм господарем та всюди його шукала.

Сім’я загиблого військового з Буковини прихистила собаку, якого він знайшов на фронті. Тварина була виснажена та налякана - захисник не зміг залишити її посеред лісу. 4 місяці разом з чотирилапим боронив країну, а пес ще й відчував та попереджав армійців про ворожі обстріли. Після загибелі бійця волонтери привезли собаку до Чернівців.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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"Я коли вперше її побачила, мені здавалося, ніби вона вже дуже довго у мене жила. Ніби вона вже моя сім'я", - каже донька загиблого військового Антоніна Марусик.

Безпритульну тварину на передовій підібрав тато дівчинки. Хотів повернутися додому разом з нею і з перемогою. Маруся - тут. Але Руслана нема – він загинув на початку січня під час обстрілу ворожої артилерії. Тепер донька військового вірить, що її тато захищає її з неба.

Фото: ТСН

Хоч бойового досвіду не мав, на фронт Руслан Марусик пішов добровольцем. Вдома залишив донечку та вагітну дружину.

"Я вже зібраний, рюкзак вже майже готовий, я тікати нікуди не буду. Москалі прийшли до нас на подвір'я і хочуть, щоб ми їх зустрічали, ви що хочете, щоб може я їм стіл накрив?", - згадує слова сина мати Марія Марусик.

Військовий спочатку служив у теробороні, з вересня – на Харківщині. Тоді і народився маленький Матвійко. Руслан встиг побачити малого двічі: одразу після народження і на хрестинах.

"У нас росте козак. Він мріяв, що він виросте і піде в армію. Щоб міг, каже, захистити тебе, потім свою сім'ю", - каже дружина загиблого Христина Марусик.

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Рідні бережуть усі повідомлення, які Руслан надсилав з передової. В одному і розповів про нову бойову напарницю- вона з'явилась на позиції якраз у день його народження. 4 місяці вони пліч-о-пліч виконували бойові завдання. Годував та навіть купав Марусю. Вона - всюди слідувала за ним. А ще - попереджала про небезпеку.

Коли Руслан загинув, його побратими попросили волонтерів забрати з фронту Марусю. Бо надто тужила за господарем.

"Коли ми приїхали – у Марусі сльози на очах, постійно вона шукала, словами не можу передати", - каже волонтерка Ярослава Зеліско.



Тоді волонтери не знали: родина героя якраз розшукує Марусю, аби забрати до себе. Тварину доправили додому до Руслана - і лише тут вона заспокоїлась. Усю любов та відданість господарю - Маруся нині віддає його родині.

Нагадаємо, а війні з російськими окупантами загинув колишній депутат Львівської міської ради Віталій Свінціцький.

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