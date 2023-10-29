"Стрибали по обличчю і зняли куртку": дружина розповіла подробиці побиття військового з Одещини

Стали відомі нові подробиці гучного побиття військовослужбовця, старшого сержанта Юрія Куприча на Одещині компанією чоловіків.

Нагадаємо, днями пізно ввечері в Чорноморську Одеської області група осіб напала та побила військовослужбовця, який виходив з місцевого магазина. Чоловік отримав тілесні ушкодження та вже декілька днів перебуває у тяжкому стані в лікарні.

Деталі в ексклюзивному коментарі для ТСН.ua розповіла дружина Юрія — Олеся Куприч.

"Події розвивались так: Юра виходив з магазину, в цей момент під'їхала автівка з тими хлопцями. Вони там чи купували, чи вкрали горілку. На виході з магазину виник якийсь конфлікт. Слів неможливо почути, тому що на відео немає звуку. Моєму чоловікові навесні було зроблено операцію, в грудному відділі у нього шість болтів, був перелом хребта. Також у чоловіка є хвороба, через яку не повертається шия. Тобто, по ньому видно, що він не зовсім здоровий. Чоловіку нанесли декілька ударів по ногам, стрибали по обличчю. Зняли з нього куртку, вдягли її на себе. Не знаю, як це назвати. Юрій навіть руку ні на кого не підняв, а його спочатку бив один, потім — інші", — розповідає Олеся.

За словами Олесі, у Юрія зламані два хребця, є набряк мозку. "Лікар не виключив, що після операції можливий летальний випадок. Операція найскладніша. Також є ймовірність того, що Юра не зможе рухатись. До речі, раніше його хотіли комісувати, але він попрохав визнати його обмежено придатним, щоб повернутись до служби", — каже жінка.

До цього жінка додає, що за наявною інформацією, чоловіка побили люди, які теж є військовими: "Але через що саме виник конфлікт — це невідомо".

Крім цього, Олеся Куприч каже, що представники місцевої муніципальної варти начебто не затримали, а відпустили порушників порядку до приїзду поліції. Також, за словами жінки, обурює те, що до недавнього часу побиття її чоловіка називалось п’яною бійкою, хоча насправді це було побиття.

"Правоохоронці встановили всіх п’ятьох, наразі затримано двох", — уточнила Олеся Куприч.

На питання про те, чи дійсно Юрій відмовився писати заяву до поліції, Олеся відповіла нам так:

"Правоохоронці прийшли до Юрія в лікарню приблизно о 4-й ранку. Ви розумієте, в якому стані він був, у нього був зрив", — каже Олеся.

До розмови підключилась сестра Юрія, яка була з ним поруч у лікарні: "Він був під крапельницею. Коли правоохоронці спитали про те, чи має він претензії до своїх кривдників, він прийшов до тями та сказав, що не має претензій. Я почала заспокоювати Юру, в той момент він не був у нормальному стані та одразу відключився. Я спитала правоохоронця про те, навіщо ставити таке питання, якщо людина втратила свідомість. Правоохоронці збирались допитати Юрія зранку, але ніхто не приїхав".

Резюмуючи, Олеся каже, що наполягає на тому, щоб винні у побитті чоловіка не уникнули покарання: "Сьогодні під реанімацію приїхали дружини тих, хто бив Юру. Плакали, пропонували гроші. Але пощади не буде. Стан Юри критично важкий. Він дихає за допомогою апарату".

Що кажуть у поліції

В поліції Одещини цей випадок прокоментували так: "23 жовтня, вночі, до поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що до місцевої лікарні доставлено місцевого жителя з травмами голови. При спілкування з поліцейськими чоловік відмовився від написання заяви та повідомив про відсутність будь-яких претензій".

За даними правоохоронців, поліцейські попередньо встановили, що тілесні ушкодження потерпілий отримав в ніч з 22 на 23 жовтня біля одного з місцевих магазинів під час бійки із групою осіб. За фактом хуліганства, вчиненого групою осіб, слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України, та розпочали досудове розслідування.

"Наразі, потерпілий продовжує перебувати в медичному закладі, де йому надається медична допомога. Особи причетні до злочину доставлені до відділу поліції для з’ясування обставин події та проведення необхідних слідчих дій. Під час слідства також вирішуватиметься питання щодо додаткової правової кваліфікації дій правопорушників", — прокоментував подію начальник відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції №2 Андрій Коротченко.

Крім цього, правоохоронці додали: "Слідчими додатково кваліфіковано подію за частиною 2 ст. 121 Кримінального кодексу України, як умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене групою осіб. Наразі двох фігурантів поліцейські затримали в процесуальному порядку, з ними проводяться слідчі дії".

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