"Плакати хочеться": на Закарпатті школярки одягли на випускний "радянську форму" (фото)

У Мережі спалахнув скандал через шкільну форму, яку одягли випускниці однієї зі шкіл Закарпаття.

В одній із шкіл Закарпаття випускники одягли на останній дзвінок костюми, схожі на шкільну форму за часів Радянського Союзу.

Відповідний пост опублікувала місцева жителька, сестра загиблого захисника Світлана Цубера у Facebook-спільноті Тересвянської територіальної громади.

Інцидент стався у селі Грушово Тячівського району Закарпатської області. На кадрах зображені школярки, одягнуті в форму радянського зразка.

"Замість того,щоб діти одягнути українську вишиванку чи інший святковий одяг на випускний – нап'ялили радянську шкільну форму у Грушівському ліцеї! "Хваліться" причетні, чия "креативна" ідея?", – зазначила Світлана Цубера.

Світлана Цубера також стверджує, що після публікації цієї інформації у Мережі на її адресу стали лунати погрози.

Інцидент викликав бурхливу дискусію у коментарях.

Викладачка ліцею Радміла Хромей у коментарях стверджує, що "це форма не "совка", а наших батьків". У відповідь їй зауважили, що ця форма була насаджена за часів СРСР, щоб знищити українську ідентичність.

Що відповіли у ліцеї

Директор Грушівського ліцею Василь Драч в ексклюзивному коментарі ТСН.ua пояснив інцидент.

Василь Драч підтвердив, що йдеться про його навчальний заклад. Пан директор запевнив, що учні і вчителі його ліцею є патріотами України, донятять на ЗСУ і допомагають військовим. Він нагадав, що недавно у навчальному закладі провели благодійний ярмарок, за виручені кошти з якого купили авто для військових на фронт.

"Чому не вказують сам сценарій заходу, чому не можна переглянути відео, чому не можна сказати, що там хвилина мовчання була (у пам'ять про загиблих захисників. – Ред.), гімн України, українські пісні. Чому не кажуть, що були присутні три захисники, які виступали", – каже директор.

Драч уточнив, що не вважає форму радянською. За його словами, форму обирали батьки випускників.

"Було того року, два роки тому, три роки тому – все було добре. А тут опублікували, і воно пішло. На це ніхто не звертав уваги, не було ні кого питань. Ніхто у нас не вважає, що це якась комуністична символіка. Ми ж не думали, що це може вилитися у такий скандал", – емоційно зазначив директор, фактично підтвердивши, що таку форму у цьому навчальному закладі одягали і у попередні роки.

Нагадаємо, що скандали з формою випускників, яка схожа на одяг школярів СРСР, виникають в Україні щороку. Минулого року схожий випадок стався у Чернівцях.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов тоді прокоментував інцидент так: "Жодні законні права жодних учасників освітнього процесу не порушено. Сумнівно застосовувати у цьому випадку законодавство про декомунізацію: нема чіткого визначення, чи є ця сама форма покоївок часів російської імперії "символом комуністичної ідеології". Якщо вже говорити про "шкільну форму", то мене набагато більше непокоїть, що деякі керівники шкіл нав'язують дітям свої особисті смаки і незаконно змушують носити якусь "форму".

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