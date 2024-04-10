План контрнаступу ЗСУ вже на столі: приголомшливі заяви Зеленського

“Україна переживає найгіршу кризу від початку повномасштабного вторгнення! У ЗСУ закінчуються боєприпаси! ППО не здатна відбити російські атаки! Москва ж посилює бомбардування міст, і всі говорять про великий наступ на Харків”! Саме з цих слів починається велике свіже інтерв’ю Володимира Зеленського німецькому виданню Bild. Його президент дав саме в Харкові.

Про віру в перемогу попри все, про новий контрнаступ, план якого вже на столі у Зеленського, про розмови з сином та чому президент ніколи не погодиться на замороження війни? Подробиці розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Наступ буде?

Зеленський не виключає новий наступ Росії на Харків. Президент переконаний, що подібні плани завжди були і будуть в голові у Путіна, бо український Харків має не лише стратегічне, але й величезне символічне значення.

“Путін, звісно, хотів забрати Харків, тому що для нього це великий символ. Харків є однією зі столиць України, тому він має велике символічне значення”.

Все на оборону

Наразі ж завдання президента та країни – не дати цьому статися в жодному разі. Знімальна група Bild разом з командою президента та очільником Харківської ОВА Олегом Синєгубовим на власні очі бачила, як і чим Україна боронитиме кордон. Йдеться про десятки кілометрів оборонних споруд і бліндажів, які або вже збудовані, або перебувають на фінальній стадії будівництва.

Розповіли журналісти і приголомшливі деталі самого будівництва. Перша з трьох ліній оборони на Харківщині розташована всього за 10 кілометрів від кордону з РФ. Бригади будівельників там, як на долоні у російської авіації, тож змушені копати окопи взагалі без техніки – лише самими лопатами. У Bild розпитали чоловіків, як вони під бомбами будують харківський рубіж:

“Небезпека тут всюдисуща, але ми повинні працювати. Треба так дивитися на ситуацію: уявіть, що навколо нас постійні вибухи, вибухають міни, а ми працюємо на свою Вітчизну. У нас немає інших варіантів – ми тут і працюємо”.

9 квітня окопами на Харківщині пройшовся і сам Зеленський. За його словами, Україна готова зірвати будь-який план Путіна. Захоплення Харкова не буде: “Ми робимо все можливе, щоб цього не сталося”.

Путін хоче захопити всю Україну

Але завдання максимум для Путіна – не Харків, не Донбас і не Одеса, а вся Україна, переконаний Зеленський. Кремлівського диктатора не зупинять ні втрати, ні кров невинних, і це мають розуміти в Європі.

“Путін розуміє тільки силу. Він поводиться, як тварина. Його бажання – заволодіти всією Україною. Він усе знищить. Він уб’є дуже багато людей. Більшість людей не втечуть, тому він уб’є багатьох із них. Який вигляд це матиме? Буде багато крові. Буде багато жертв, багато втрат. Йдеться про сотні тисяч людей”.

Дрони “перевершили” всі санкції

Україна може за себе постояти, і це довели недавні системні дронові атаки в глибині РФ. Експерти зізнаються – подекуди виникає враження, що українські нальоти на російські НПЗ вмить перевершили всі західні санкції в купі. Як пише “Радіо Свобода”, на кінець березня внаслідок атак на НПЗ у Росії виробництво бензину скоротилося за річними показниками на 14%, а дизельного пального – на сім відсотків. Усього від початку року було атаковано 15 НПЗ у 10 регіонах Росії. Їхня загальна переробна потужність – 192 мільйони тонн нафти на рік, порахувало видання The Insider.

Дрони – не панацея

Але дрони не збивають ракети. Росія від самого початку війни щодня атакує українські міста ракетами, потім “Шахедами”, а тепер і керованими авіабомбами. Цю примітивну, але нищівну зброю рашисти випробували на Донбасі, зокрема в Авдіївці, а зараз бомбардують нею центр Харкова. Збити таку авіабомбу майже неможливо, тож треба збивати саме літаки – або на землі, або на підльоті. Зеленський просить у світу передати Україні ППО: “Передусім нам потрібні системи ППО. Ми повинні вміти захистити себе”.

Він пишається тим, що українці можуть святкувати великі військові успіхи завдяки своїм безпілотникам. “У нас хороше виробництво безпілотників, – каже Зеленський, втім, чітко пояснює, – але безпілотники не замінюють протиповітряну оборону, ракети великої дальності та артилерію”.

Партнери спеціально не дають всю зброю?

Партнери України мають зброю, яка змінила б ситуацію і захистила б українців, утім, вони її досі не передали. Йдеться про далекобійні ракети Taurus від Німеччини, ATACMS від Америки, а також літаки F-16. Чому не хочуть чи не можуть? Зеленський каже, що не розуміє. Він їм пояснює, що йдеться про збереження життів українців та України в цілому. В Європі ж досі бояться Путіна з його ядерним кийком.

Чому Німеччина не хоче постачати Taurus? “Я думаю, що питання не таке просте, – сказав Зеленський. – Наскільки я розумію, канцлер каже, що Німеччина не є ядерною державою і що Taurus – найсильніша система озброєнь у Німеччині”. І Шольц не може залишити свою країну без цієї системи озброєнь.

Чи має стосунок відсутність постачання Taurus до ядерних погроз Путіна? “Шольц сказав, що так воно і є, – відповів Зеленський. – Але я не думаю, що це захистить світ від ядерної загрози з боку Росії”.

Європа досі “тремтить” перед Путіним?

За словами Зеленського, у нього хороші стосунки з Шольцом, утім, український президент закликає європейців не вестися на “путінські закиди про мир”. Раніше Bild писав, що чинний німецький канцлер не хоче увійти в історію як лідер війни, тому всіляко уникає ескалації з РФ. Зеленський заявив, що не дасть заморозити війну.

Шольц “не буде канцлером миру, якщо він хоче заморозити цю війну”, сказав президент України. За словами Зеленського, Путін використовуватиме заморожену війну лише для підготовки до нового нападу: “Звісно, деякі люди будуть щасливі. Світ скаже: “Так, нам вдалося заморозити конфлікт, ракети не летять”. Це лише доти, доки Росія просто не збільшить виробництво і запаси військової техніки, ракет, безпілотників і не проаналізує всі помилки, які вона зробила на початку”.

Президент категорично застерігає від віри в заморожені війни: “Це як перерва, коли дивишся фільм. Але це не фільм, це реальність. Це перерва. Але ця перерва для Путіна”.

Україна не “торгуватиме” територіями

Не збирається Україна й “торгувати” власними територіями та людьми. Президент не піде на подібні “мирні плани”, хоч би хто їх пропонував. “Мирний план Трампа”, а саме віддати Росії Крим і Донбас взамін на перемир’я, про що не так давно писав Washington Post, Зеленський назвав “примітивним”:

“Якщо йдеться про те, що ми просто віддаємо свої території, і якщо ідея в цьому, то вона дуже примітивна. Я думаю, якщо у Трампа дійсно є власний підхід до швидкого припинення війни, то я був би радий вислухати цю ідею. Але нам потрібні вагомі аргументи. Нам потрібна не фантастична ідея, а реальна. Це стосується людських життів, ми не можемо жартувати і не можемо ризикувати”.

Але Зеленський не проти зустрітися з Трампом, про що Київ маякував йому публічно й непублічно, каже президент. Але той поки ніяк не знайде часу.

У чому Зеленський переконаний, так це в тому, що з Путіним вести перемовини марно, бо той – брехун:

“Ми тут маємо справу з Путіним. Його слова і подальші дії завжди різнилися. Ми не можемо йому вірити”.

Україна може перемогти Росію і навіть уже має новий план контрнаступу. Цією заявою Зеленський приголомшив бувально всіх. Але щоб втілити його, Україні потрібна допомога Штатів. І йдеться не лише про гроші.

Україна може перемогти армію Путіна лише сучасною зброєю. “Так, у Росії більше людей, більше зброї. Але об'єднаний Захід має сучасні системи озброєння. Якщо ми продовжимо нарощувати виробництво, якщо ми отримаємо ліцензії від наших партнерів, то річ не в кількості людей. Річ у якості зброї”, – зазначив Зеленський.

Президент України чітко каже: “Так, у нас є план контрнаступу”. Але для цього також потрібна зброя. Теж зі США.

Зеленський розповів про новий контрнаступ ЗСУ

Вже 10 квітня в іншому інтерв’ю для видання Politico Зеленський стисло розповів про новий контрнаступ. Каже, деталі ніхто не розкриватиме, втім, цей наступ буде успішнішим.

В інтерв'ю Politico Зеленський визнав, що спроба контрнаступу 2023 року була “не настільки успішною”, як хотілося б, і пообіцяв, що наступна спроба матиме більший прогрес.

Не вдаючись у деталі, Зеленський натякнув, що минулого разу Україна була саботована зсередини. “Росіяни знали, куди ми збираємося атакувати”, – каже Зеленський. Він також пообіцяв, що "історія покаже", як вони дізналися про ці плани. Наступний український контрнаступ, за словами Зеленського, “має дати Україні певний результат”.

“Ми обов’язково переможемо”

Поставив Bild Зеленському і особисте запитання, утім, однаково важливе для кожного українця. Запитали про віру в перемогу, а саме чи боїться поразки України 11-річний син Зеленського Кирило? Журналісти пишуть, що на мить президент розчулився і став “ніжним”, аж потім відповів впевнено й жорстко.

“Чи ставить він запитання: коли ми переможемо? Йому лише одинадцять. Я впевнений, що він такий самий, як і більшість українців. Ми обов’язково переможемо. У нас немає альтернативи. Але я не можу цього обіцяти і назвати точну дату. Чи це мій син, чи це інші громадяни України – це неважливо”.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Наступний контрнаступ ЗСУ БУДЕ УСПІШНИМ! План уже на столі! Зеленський шокував заявами!

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