План "Ковер" 24/7: як блокування неба РФ позбавить росіян спокою та відпочинку

Безпека у російському небі скінчилася, буде затяжний план «Ковер»

Реклама

Російський повітряний простір перетворюється на зону підвищеної небезпеки для цивільної авіації через війну, яку Москва розв’язала проти України. Про це заявив президент Володимир Зеленський, оголосивши, що безпека у російському небі скінчилася. Він також попередив міжнародні авіакомпанії про ризик польотів над територією Росії.

ТСН.ua з’ясовував, як саме Україна може блокувати повітряний простір над РФ і як це може позначитися на перебігу війни.

Реклама

Удари по аеродромах замість залізниці: чому авіація РФ вразлива

На думку авіаційного експерта Валерія Романенка, через велетенську площу Росії авіаційний транспорт для неї є надзвичайно важливим.

Реклама

«Авіація РФ — це одна з галузей, на яку ми можемо суттєво впливати. Наприклад, впливати на російську залізницю нам досить важко. Наявними дронами важко бити по залізничних вокзалах, щоб суттєво їх знищити. А от впливу на аеродроми та аеропорти досягнути значно легше», — розповідає ТСН.ua Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації.

План «Ковер» і колапс у аеропортах та повітрі

Як тільки-но з’являються дрони в районі російських аеродромів, там оголошується команда «Ковер». Все, що на той момент перебуває у повітрі, має приземлятися, або ж літаки перенаправляють на запасні аеродроми.

«Тобто літак, який підлітає до Москви, наприклад, з Туреччини, отримує повідомлення про заборону на посадку. Такий літак має летіти до найближчого запасного аеродрому, де він зможе сісти. Залежно від класу літака, він має шукати потрібне місце для посадки. І літак, який прямував до Москви, полетить аж до Санкт-Петербурга — бо найближчий підходящий аеропорт є тільки там», — пояснює авіаексперт.

Усе це загрожує величезним дискомфортом для росіян, яким доведеться якось діставатися до місця призначення. А довготривалі атаки дронів неодмінно спровокують скупчення пасажирів в аеропортах і масові затримки рейсів.

Реклама

І все це — лише на першому етапі, бо закриття означає блокування аеропортів 24/7, з вірогідними ударами по їх інфраструктурі і навіть по злітно-посадковим смугам.

Атаки на аеропорти та роль СБУ й ГУР

«Завдяки дронам ми зможемо це зробити, тобто тримати у постійній напрузі ключові російські аеропорти. Принаймні там, де зараз найбільші логістичні хаби, на них ми зможемо впливати дронами — завдавати ударів по інфраструктурі цих об’єктів, наприклад, по сховищах з авіапаливом, радарним системам і радіонавігаційному і злітно-посадковому обладнанню. При наявності 50-80 кг бойової частини можна буде ушкодити і самі злітно-посадкові смуги. Власне, президент попередив Росію: якщо ви нам не даєте літати через війну вже п’ятий рік, то ми і вам цього не дозволимо. А як саме цей план будуть виконувати, гадаю, краще знають у ГУР та СБУ», — каже Валерій Романенко.

Експерт сумнівається, що озвучені плани стосуватимуться абсолютно всієї території Росії.

«Сумнівно, що охопимо всю Росію, але куди зможемо дістати — дістанемо. Тобто російські аеропорти і пункти управління повітряним рухом є для нас законними цілями. Бо ВПС РФ постійно використовують цивільні аеропорти, а пункти управління рухом — повідомляють ППО про польоти наших дронів», — додає Романенко.

Реклама

Хто досі літає над Росією і по кому вдарять обмеження

На думку авіаційного експерта, такі дії — це прямий вплив на настрої в російському суспільстві.

«Про можливі наслідки ми попередили росіян, і не тільки їх, а й усі авіакомпанії, які користуються їхнім повітряним простором. Разом з тим, авіаперевізники з Європи над територією Росії зараз не літають. Літають там Азія та Африка. Все, більше ніхто. Немає жодних транзитних рейсів до Європи через територію РФ, всі вони проходять південніше, через Туреччину. Практично всі європейські авіакомпанії оминають територію РФ», — пояснює Валерій Романенко.

До цього він додає, що український вплив може стати критичним насамперед для азійських авіакомпаній та для Туреччини.

«Москва, Санкт-Петербург, Єкатеринбург — це аеропорти, звідки відбуваються масові туристичні потоки росіян до Туреччини, Марокко, Єгипту. Гадаю, по цих місцях можна якраз завдавати ударів, таким чином росіяни не зможуть потрапити на курорти, де незабаром розпочинається „золотий сезон“, — зазначає фахівець.

Крім того, внутрішнє авіасполучення між центром РФ і регіонами теж може залишитися в минулому. Як і швидка доставка поштових відправлень і термінових вантажів літаками.

Психологічний удар: операція впливу на цивільне населення

Це створить значні, а головне — неочікувані проблеми для росіян, і викличе у населення максимальне невдоволення війною як це вже було після ударів «добрих дронів» по складах Wildberries, Ozon та інших.

«Гадаю, що ця операція суттєво вплине на росіян і цілком може зіграти свою важливу роль», — підсумовує Валерій Романенко.

Заява президента вже дає перші результати навіть до залучення безпілотників: турецькі авіакомпанії скасували частину рейсів між Туреччиною та Росією, а акції російських перевізників поповзли вниз.

Дата публікації 09:00, 02.09.26 Кількість переглядів 64 ТСН новини 9:00 | Заява Зеленського розізлила Путіна! РФ готує удари по енергетиці!

Новини партнерів