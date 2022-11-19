План миру від Зеленського: експерт повідомив, як відреагував Захід та Москва

Дмитро Васильєв зауважив, що все жорсткіші заяви у бік Москви чутно від тих, хто зазвичай був партнерами Росіії у Євросоюзі, це, зокрема, Німеччина.

Президент України Володимир Зеленський під час саміту презентував план миру - йому аплодували стоячи всі учасники G20. Президент, зокрема зазначив, що РФ повинна вивести свої війська з української території та заплатити за завдану шкоду.

Про те, як ці умови сприйняли на Заході і якою була реакція Москви, в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів політичний консультант Дмитро Васильєв.

"Реакцію Москви ми побачили. Вони говорять про те, що необхідні переговори, але ті, хто говорить про мирні переговори, не посилають 100 ракет у бік потенційного партнера для переговорів. Це очевидно, що Росія не хоче миру, це очевидно, що вона не хоче мирних переговорів, вона хоче продовження війни. І про це говорила не тільки Україна, зважаючи на всі ці факти, а також і наші міжнародні партнери", - розповів політичний консультант.

Васильєв зазначив, що учора Жозе Боррель, очільник міжнародного відомства Європейської комісії, чітко висловився, що зупинення війни неможливе без виведення російських військ з території України. "І коли він говорить про територію України, мається на увазі територія, визначена кордонами 91 року і всіма міжнародними документами про суверенітет і територіальну цілісність України", - наголосив він.

Дмитро Васильєв додав, що дуже подібні речі ми чуємо також від інших партнерів, все більш і більш жорсткі заяви ми також чуємо від тих, хто зазвичай був партнерами Російської Федерації у Європейському Союзі, це, зокрема, Німеччина.

"І Олаф Шольц (Федеральний канцлер Німеччини – ред.) стає все категоричнішим, і ми бачимо, що все більше озброєння Німеччина також передає Україні", - підсумував політичний консультант.

Нагадаємо, під час саміту G20 15 листопада Зеленський назвав умови миру з Росією, які складаються з таких пунктів:

Радіаційна та ядерна безпека

Продовольча безпека

Енергетична безпека

Звільнення всіх полонених і депортованих

Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку

Виведення російських військ і припинення бойових дій

Повернення справедливості

Протидія екоциду

Недопущення ескалації

Фіксація закінчення війни.

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