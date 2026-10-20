План миру, Starlink і ракети: Зеленський прибув до Осло на доленосні переговори зі США (відео)

Президент України Володимир Зеленський 20 жовтня розпочав робочий візит до Осло / © ТСН

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Президент України Володимир Зеленський 20 жовтня розпочав робочий візит до Осло, де заплановані зустрічі з королем Норвегії та лідерами Північної Європи. Головною подією стануть переговори зі спецпосланцями президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером щодо плану закінчення війни, який надалі передадуть до Москви.

Про це повідомила кореспондентка ТСН Олена Чернякова.

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Зеленський прибув до Осло, де запланована його аудієнція з королем Гоконом VIII. Також президент України проведе тристоронні переговори з премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере та президентом Фінляндії Александром Стуббом.

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О 17:00 за київським часом відбудеться зустріч Зеленського з Віткоффом. Зять президента США Джаред Кушнер через хворобу долучиться до переговорів онлайн.

Крім того, запланований спільний раунд переговорів за участю президентів України та Фінляндії, прем’єр-міністра Норвегії та Віткоффа. Після завершення перемовин сторони планують спільний вихід до преси.

Серед основних тем зустрічей — план завершення війни, який Віткофф має представити в Москві, а також двосторонні відносини Києва та Вашингтона на тлі сповільнення роботи Starlink, перебоїв із розвідданими та затримок у постачанні ракет-перехоплювачів.

«Не припиняємо жодних контактів, які можуть допомогти миру. Будемо говорити і про зміцнення нашої ППО та спільні виробництва. Вдячний усім, хто підтримує Україну і достойний шлях до миру», — написав Зеленський у Мережі після прибуття до Осло.

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Разом із президентом до Норвегії прибула українська переговорна група. До її складу входять керівник Офісу президента Кирило Буданов, його перший заступник Сергій Кислиця, очільник Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров та очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

У переговорах також братимуть участь заступники керівника ОП Павло Паліса та Ігор Жовква.

Дата публікації 14:20, 20.10.26 Кількість переглядів 7 Зеленський прилетів до Осло на переговори з представниками Трампа та лідерами Північної Європи

Нагадаємо, раніше Reuters інформувало, що Віткофф та Кушнер можуть вирушити до Норвегії для переговорів щодо завершення війни Росії проти України. На зустрічі очікують і Зеленського. Переговори готуються на тлі напруженості між Києвом і Вашингтоном: президент України заявив про сповільнення роботи Starshield та обмеження обміну розвідданими з боку США. Американські посадовці звинувачення заперечують, однак джерела Reuters та мільярдер Ілон Маск зазначають, що керування системою здійснюється урядом США.

Видання Axios писало, що мета зустрічі в Норвегії — напрацювати спільні мирні пропозиції щодо України, які Віткофф згодом розраховує особисто представити президенту Росії Володимиру Путіну під час візиту до Москви.

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