План на випадок повного відключення: Європа готується до зими без російського газу

Чи буде європейська зима без російського газу? У Брюсселі готуються, що Росія, яку там вже не вважають надійним постачальником, перекриє кран повністю. План дій на цей випадок доробляє Єврокомісія і завтра презентує.

Посадовці Єврокомісії сумніваються, що Росія цього тижня відновить постачання "Північним потоком", який закривала буцімто для профілактики. Про це виданню Bloomberg сказав єврокомісар із бюджету.

Кореспондентка "Радіо Свобода" Зоряна Степаненко в ефірі ТСН розповіла про те, як Європа готується до можливого відімкнення від російської труби.

Неймовірна спека в Брюсселі зараз, та керівництво ЄС усерйоз занепокоєне, як пережити зиму. На тлі побоювань, що Росія може відрізати газ повністю, тут активізувалася енергетична дипломатія. Географія останніх відряджень посадовців ЄС досить промовиста. Напрочуд популярний напрям – багаті на енегоресурси країни: Алжир, Катар, ну а сьогодні делегація з Брюсселя – в Нігерії. З цієї африканської країни ЄС хоче отримувати більше зрідженого природного газу.

Про це ж напередодні Євросоюз домовився з Азербайджаном: його президент і очільниця Єврокомісії підписали меморандум про стратегічне партнерство в енергетиці. Торік Азербайджан поставив сюди вісім мільярдів кубометрів газу, та в майбутньому поступово об’єми подвояться і сягнуть 20-ти млрд щороку. Це, наче крапля в морі, якщо пригадати, що з Росії ЄС торік імпортував 155 млрд куб. м газу. Але раніше Брюссель домовився про додаткові постачання також з Єгиптом, Ізраїлем, США. Отак поволі й намагається витіснити російський газ зі свого ринку.

"Європейський Союз вирішив диверсифікувати постачання, щоби відійти від Росії, й повернутися до більш надійних партнерів, що заслуговують на довіру. Я рада зарахувати до них Азербайджан", – сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

На цю домовленість похмуро зреагували західні журналісти. Зокрема, на шпальтах Politiko Єврокомісії дорікнули зміною однієї залежності від Росії на іншу. Пригадавши, що в Азербайджані жахлива історія з дотриманням прав людини. Як, власне, і в Росії.

На випадок дефіциту газу звідти в Єврокомісії готують план, що допоможе протриматися: обмежать споживання газу в ЄС. Водночас відмовитися від нього повністю й самим зробити крок до розриву газових зв’язків із Росією там поки не готові.

У новому пакеті санцій, погодженому напередодні, немає газового ембарго. Але є золоте – в ЄС відмовляються купувати російське золото, також розширюють контроль за експортом товарів подвійного призначення й передових технологій. І, як і в кожному раунді обмежень, – персональні санкції. Обличчями нового чорного списку, згідно з проєктом рішення, що опинився в розпорядженні "Радіо Свобода", стали російський віцепрем’єр Бєлоусов, мер Москви Собянін – як наближені до Володимира Путіна. Два народні артисти Росії – Сергій Безруков і Володимир Машков.

Додають туди і представників окупаційної влади – так званих мерів Херсона й Маріуполя. Всього плюс 47 прізвищ. Остаточно новий пакет санкцій завтра мають схвалити посли ЄС.

План на випадок повного відключення: Європа готується до зими без російського газу

Наагдаємо, голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що ключові споживачі російського газу в ЄС готуються до того, щоб позбутися залежності від нього, проте для цього потрібен час.

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