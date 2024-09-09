План перемоги: як Україна бачить завершення війни та що запропонує найближчим часом

Україна представить свій план перемоги президенту США Байдену та двом кандидатам на цю посаду – Дональду Трампу та Камалі Гарріс. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Документ, який, можливо, стане історичним, ймовірно буде містити декілька вкрай важливих для України пунктів. Які саме та які потрібно туди включити – про це в коментарі для ТСН.ua розповіли політолог Володимир Фесенко та колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.

"Це насамперед пропозиції для США. Мабуть, там буде і широкий контекст, який стосується не лише пропозицій для США. Але треба розуміти те, чому з цим планом Зеленський їде саме зараз до США", — каже політолог Володимир Фесенко, коментуючи інформацію про план перемоги.

Та додає: "Відповідь полягає в тому, що саме тема плану перемоги України актуальна в США. Чому актуальна? Коли в квітні ухвалювали закон про допомогу Україні, автори цього законопроєкту, конгресмени-республіканці спеціально заклали в цей закон норму про те, що президент Байден має представити план перемоги. План США про те, як забезпечити перемогу України у війні проти російської агресії".

За його даними, ця тема в США з’явилась ще в квітні.

"Безумовно, це було пов’язано з передвиборчою боротьбою між демократами та республіканцями, — каже Фесенко. — Це був своєрідний тролінг Байдена, натяк на те, що Байден дуже обережний і фактично він не має чіткої стратегії. Стратегії стосовно війни між Росією та Україною. Треба ж не просто допомагати — а яка мета цієї допомоги. Поки що плану немає. З огляду на все це може бути одна з тем. Республіканці можуть звинувачувати Байдена через те, що він не має чіткої системної позиції щодо стратегії допомоги Україні. Українська сторона це відчуває і, думаю, вирішила зіграти на випередження".

Крім того, Фесенко додає: "Зараз починаються дебати, бюджетний процес в США, до виборів – два місяці. Тому ми вирішили зробити на випередження. Не чекати, коли Байден і Трамп будуть пропонувати щось своє. Ми пропонуємо нашу позицію, як ми це бачимо. Ми будемо надавати цю позицію одночасно демократам і республіканцям".

Що може містити план перемоги

На це питання політолог відповідає так: "Всіх нюансів ми не знаємо, але точно, що там буде – пункт про те, що треба зняти обмеження на удари по російській території далекобійною західною зброєю. Це точно там буде. Інша річ – як це буде сформульовано. Наші пропозиції вже надані, перелік цілей. Я думаю, там буде обґрунтування того, чому це необхідно, чому це може вплинути на Путіна і примусити його до мирних переговорів. На своїй пресконференції Зеленський сказав, що мета цього плану – примусити Путіна до початку переговорів, але не на умовах ультиматумів Україні".

Крім цього, за словами Фесенка, може йтися про наступне: "Які ще пункти можуть бути в плані? Безумовно, я думаю, там буде йтися про надання Україні такої зброї, яка може дати Україні якісну перевагу над Росією. Безумовно – продовження військової та фінансової допомоги Україні. Крім того, я думаю, що може йтися про посилення санкційного тиску на Росію. Можливо, не тільки санкційного. Цікава ідея з’явилася у Трампа нещодавно. Про те, що треба обвалити ціни на нафту і це буде найкращий інструмент тиску на Путіна. Історичний досвід свідчить про те, що це дуже дієвий інструмент. Зараз з огляду на те, що Росія фінансує війну саме коштом своїх нафтодоходів, то це один з ключових елементів".

Також Володимир Фесенко каже про нещодавній досвід: "Досвід свідчить, що нам дуже часто казали "ні". Дуже часто. Але через певний час казали "так". Не по всіх питаннях, із запізненням. Так було з важкою зброєю, ППО, танками, F-16. Щодо останніх була тривала епопея. Так і зараз. Немає абсолютної заборони щодо використання американської зброї для ударів по російській території. Обмеження частково зняті. Це лише перший крок. Я думаю, що швидкого результату, негайного, не буде, але головне, щоб він, план, став частиною внутрішньоамериканської дискусії. Добре, що ми зайняли активну позицію. Потрібно терпіння".



Зі свого боку, колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов про план перемоги каже так: "Ключовий елемент, який є визначальним – це питання ресурсів, дозвіл на використання цих ресурсів по території Росії. Якщо ми знайдемо позитивну відповідь на це питання – справа буде. Лозунгами, заявами, мріями війни не виграють".

На запитання про те, якою є вірогідність успішності майбутнього плану перемоги, Селезньов відповідає так: "50 на 50. Або дослухаються, або ні. Щоб зупинити зло, його треба знищити. Голіруч знищити неможливо – потрібні ракети".

Чому навіть в світу не можуть вигадати дієвий “мирний план” для України?

Раніше повідомлялось про те, що Трамп назвав спосіб, у який він закінчить війну в Україні.

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