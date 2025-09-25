План Трампа для України: чи можливо відкинути ворога до кордонів 1991 року

Трамп вважає, що спільно з Європою Україна може відновити кордони 1991 року

Україна отримала значну підтримку з вуст американського президента Дональда Трампа, який різко змінив риторику щодо російсько-української війни. Лідер США висловив сподівання, що Україна здатна відкинути противника до кордонів 1991 року.

Таких слів від Трампа ніхто не чекав, тому дехто жартома каже, що американського президента «підмінили», але експерти доповнюють — не підмінили, а підсилили.

Не Трамп, а частина його команди

Військовий експерт Ігор Романенко вказує на два моменти щодо заяви президента США: по-перше, вона відповідає стратегічному порядку, по-друге, кардинально відрізняється від того, що він та його команда заявляли раніше.

«У мене таке враження, що цю заяву напрацювала якась більш реалістична частина команди Трампа. Тобто не та, що готувала йому промови-заяви раніше, про закінчення війни за три дні, місяць чи сто днів, які він виголошував на увесь світ, це був явно непрофесійний підхід. Зараз Трамп заявив, що „ми розібралися і проаналізували ситуацію“. Як на мене, то забагато часу знадобилося лідеру найбільш потужної у світі економіки і військової потуги, щоб розібратися у російсько-українській війні. Це поганий результат, який підкреслює, що Трамп має низький рівень у питаннях безпеки з одного боку, а з іншого, що у нього є частина команди, яка більш реалістична і може адекватно оцінювати ситуацію, аналізувати, прогнозувати. Цей прогноз і озвучив Трамп. Він для України дуже оптимістичний і багато в чому з ним можна погодитися. Я кажу з „ним“, бо заява, яку Трамп опублікував не його, але він відповідальний за те, що підписав та озвучив. Особисто мені у це мало віриться, але дуже хотілося, щоб це було реалізовано», — розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника Генерального штабу (2006–2010 рр.).

Головне питання: а яким чином те, що пропонується, реалізувати, а саме — вихід на кордони 1991 року? До того ж у заяві є натяк «а може й більше».

«Американський президент дав чітко зрозуміти, що досягнути такого результату Україна може спільно з Європою, а США при цьому будуть десь з боку, і лише сприятимуть, у кращому випадку, а ви, мовляв, там розбирайтесь. Трамп вважає, що спільно з Європою Україна може відновити кордони 1991 року, а можливо і більшого досягне. Росію він вже називає „паперовим тигром“, мовляв, хотіли захопити Україну за лічені дні, а воюють четвертий рік і ніякого успіху не мають», — аналізує Ігор Романенко.

Хто чи що перевтілило Трампа?

Військовий експерт додає, що заява Трампа, на його погляд, це дуже несподіваний і оптимістичний подарунок для України на поточний час, над яким ще треба працювати спільно з нашими союзниками, а це більшість європейських держав і не лише членів НАТО.

«Гадаю, що таке „перевтілення“ це наслідки зустрічі Зеленського з Трампом, але ця зустріч була одним з елементів. Все це накопичувалося за останні вісім місяців перебування Трампа на посаді. Насправді у Трампа дилетантські погляди на питання безпеки, він ні за першої каденції, ні зараз глибоко неготовий їх вирішувати і до цього не підготовлений», — каже Ігор Романенко.

Та підкреслює, що у США є дуже серйозні та професійні державні структури — численні розвідки, Пентагон, частина парламентаріїв у Конгресі, які впливають на президента США, навіть попри його бажання.

«Трамп від них залежний, бо на наступний рік у США заплановані часткові вибори і до них вже треба готуватися. А з такими позиціями, він завалив все, що міг по рейтингах, як республіканців, так і свої особисті. Тому, гадаю, що внутрішньополітична ситуація, підштовхнула радників і реалістичну частину команди Трампа до дій, вони підготували його заяву», — аналізує генерал-лейтенант.

Що допоможе вийти на кордони 1991 року?

Тим не менш, військовий експерт вважає, що заява Трампа про вихід України на кордони 1991 року цілком реальна.

«Думаю, що це можливо, але тут питання — коли і за рахунок чого саме. Щоб вийти на кордони 1991 року, на мій погляд, нам треба для початку отримати швидке та широкомасштабне постачання озброєння, техніки та боєприпасів від наших союзників. Це важливий зовнішній фактор. А другий, не менш важливий фактор, або навіть найголовніший — вирішення внутрішнього завдання України, яке, на жаль, за майже чотири роки війни ще не зрушило з місця. Перше — повна та справедлива мобілізація, друге — переведення економіки на військові рейки, третє — оновлення законодавства до рівня „війна“ — посилення відповідальності громадян за захист країни. Обидва фактори є умовою для реалізації „плану Трампа“, який, слава Богу, у Білому домі сформували за вісім місяців каденції нового президента», — зазначає Ігор Романенко.

А що там кажуть у Москві?

Цікаво, що одночасно з Трампом у Москві зробили теж гучну заяву. Колишній президент РФ Дмитро Медведєв натякнув на плани окупантів щодо Одеси, мовляв, що це російське місто і воно чекає на визволителів.

На думку Ігоря Романенка, такі заяви з Кремля лунають постійно, хоча не мають під собою жодного підґрунтя.

«У Кремлі є два „рупора“ Путіна — Пєсков, який робить більш спокійні заяви, а інший — колишній президент РФ Медведєв. Його у напівп’яному вигляді періодично випускають на публіку, коли треба робити найбільш різкі та зухвалі заяви. Про Одесу вони кажуть не вперше, але тут питання в іншому: а яким чином вони можуть це реалізувати? Відповідь — треба мати для цього ресурси. Щоб „йти“ на Одесу, у них їх поки немає, тож це відверте марнослів’я. Те ж саме він міг сказати про Миколаїв, чи Чернігів», — каже військовий експерт.

Якою буде подальша війна і до чого тут «битва ресурсів»

Ігор Романенко додає, що росіяни намагаються тиснути на українців та європейців, звідси і всі ці «сенсації» про плани захопити Одесу, Суми чи Харків.

«Чого тільки варті заяви щодо ядерних погроз Росії? Путін зараз смикається, щоб здійснювати тиск на США та Європу. В якійсь мірі Трамп відповів своєю заявою на ядерні погрози Путіна. І заявлене американським президентом цілком реалістичне, але за умов, про які я вже сказав. Також треба мати на увазі, що і Китай робитиме все, щоб Росія не програла війну. Тому попереду нас чекає змагання ресурсів з обох сторін — своїх та від союзників. А ресурси будуть додаватися і Україні, і Росії».

Яке завдання стоїть перед Україною

До цього експерт додає, що питання наявності потенціалу не менш важливе і для нас. Якщо ми отримаємо швидку допомогу від союзників в озброєнні, техніці та боєприпасах, то для їх ефективного застосування будуть потрібні люди.

«Найбільша проблема, я вважаю, не в озброєнні, а в особовому складі, якого не вистачає Силам оборони України через нереалізовану повну та справедливу мобілізацію. Щоб вирішити це питання, треба прийняти важке стратегічне рішення. А це робиться у нас дуже нерішуче та не у повному обсязі. Маємо наслідки — неукомплектовані військові частини. А такі підрозділи ефективно воювати не можуть, або лише короткий час», — підкреслює Ігор Романенко.

Що допоможе вийти з «глухого кута» на фронті

Щодо ситуації на фронті, то на думку експертів вона зайшла у «глухий кут» — росіяни повільно просуваються, а українці їх стримують. Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний теж вказує, що війна ще з 2022 року зайшла у «позиційний глухий кут».

Ігор Романенко погоджується, що ситуація на фронті зараз і рік тому не змінилася, передусім за рахунок озброєння, а саме дронової компоненти, яка стала головною у цій війні.

«Але якщо Україна набере ракетний потенціал, то на фронті стануться відповідні зміни і знайдеться вихід з „глухого кута“. Тут питання у тому, хто з двох сторін швидше набере потенціал. І це питання має бути принциповим для України. Бо Путін ніколи не погодиться на жодні переговори, поки ми його не зупинимо, а ми його зможемо зупинити тільки тоді, коли наберемо більший потенціал, завдяки зовнішнім та внутрішнім факторам, про які я вже сказав», — зауважує генерал-лейтенант.

Коли Путін попросить про переговори

Він погоджується, що у війську треба впроваджувати нові технології, спільно з нашими союзниками, але для цього потрібно перевести економіку на військові рейки, що не робиться вже четвертий рік.

«Потрібно набрати потенціал, який для початку зупинить Путіна. Якщо наш потенціал буде потужним, тоді можна розмовляти з диктатором. Якщо буде потенціал та зміни на фронті, то і Путін буде на це реагувати, а поки він наступає, то всі підходи до можливих переговорів — відповідні. Росіяни наступають, а поки вони наступають, Путін й надалі вестиме бойові дії», — підсумовує Ігор Романенко.