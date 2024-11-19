План внутрішньої стійкості, вибори та мобілізація: головні заяви Зеленського в парламенті

Зокрема, План стійкості складається з 10 пунктів. Він буде повністю представлений з усіма додатками у грудні.

Президент України Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді 19 листопада, де представив План внутрішньої стійкості. Глава держави також зробив важливі заяви про закінчення війни, вибори, мобілізацію та про багато іншого.

Головні заяви Зеленського під час виступу в парламенті читайте на ТСН.ua.

План внутрішньої стійкості

Президент розповів, що План внутрішньої стійкості складається з 10 пунктів: єдність, фронт, зброя, гроші, енергетика, безпека, громади, людський капітал, культурний суверенітет, політика героїв.

"Повністю План внутрішньої стійкості для нашої держави буде представлений з усіма додатками в грудні цього року. Головне – справжня стійкість для України", – зазначив Зеленський.

Закінчення війни: чи будуть поступки територіями?

Президент запевнив, що Україна "не торгує суверенітетом, безпекою чи майбутнім", і не відмовиться від права на всю свою територію.

"Ми точно не дозволимо нікому використати нашу державу в чиїхось передвиборчих баталіях в Європі. За рахунок України виграти не вийде. Разом з Україною виграти можна. І тільки так", – висловився глава держави..

Доні додав, що Київ "не відмовиться від раціонального підходу до гарантування прав нашої держави".

Зеленський також зробив заяву щодо 1000 днів повномасштабної війни, які минають 19 листопада:

"1000 днів як українці дали Путіну по зубах. Ми маємо закінчити цю війну, завершити її справедливо, але так, щоб навіть беззубим Путін в Україну не повернувся. Ми повинні це забезпечити – це наш обов'язок".

Виробництво зброї

Президент розповів про плани держави щодо виробництва озброєнь. Так, 2024 року було виготовлено понад 2,5 млн мінометних пострілів і снарядів до артилерії.

"Так само нарощуємо все, що стосується виробництва наших дронів. Наступного року Україна виробить як мінімум 30 тисяч далекобійних дронів", – анонсував глава держави.

Він також заявив, що поставлено завдання виготовити щонайменше 3000 крилатих ракет і ракет-дронів. Тривають пошуки рішень для збиття "Шахедів" за допомогою FPV-дронів.

Щодо української ракетної програми, то Зеленський повідомив, що були виготовлені "довгі" ракети "Нептун", і заявив, що вже є перші ураження.

Також читайте Зеленський розповів про підготовку операцій на території РФ

"Нам потрібно випереджати Росію у технологіях. І саме це є головною ідеологією пункту "Зброя" в Плані стійкості. Заради цього в Україні впроваджується формат Технологічної ставки. В цьому форматі на регулярній основі будемо збирати найкращих фахівців а найкорисніші технологічні ідеї", – розповів президент.

Зміни для ЗСУ

Зеленський повідомив, що запрацювала система електронного переведення в армії. В перші дні її роботи в застосунку "Армія+" було погоджено вже більш ніж 500 переведень. Президент анонсував, що також готується кадрове просування в армії без прив’язки звань до посад.

Глава держави заявив про потребу запровадити посаду військового омбудсмена, який "матиме довіру всього суспільства". Обрати його і призначити має військове командування.

"Всередині Сил оборони повинні бути конфіденційні можливості вирішити усі проблеми, що виникають через порушення прав", – розповів президент.

Також читайте Зеленський доручив розширити функціонал застосунку "Армія+" на всі Сили оборони

Зеленський також запевнив, що Україна зможе гарантувати на цей і наступні роки повне фінансове забезпечення Сили оборони і безпеки:

"Зоч зараз, під час війни, ми з об’єктивних причин не забезпечуємо себе самі необхідним фінансуванням на 100%, все ж таки ми змогли гарантувати на цей і на наступний рік повне фінансове забезпечення. Ризиків для Сил оборони і безпеки України через фінансування немає".

Президент також пообіцяв бригадам більше власних коштів, аби вони самостійно і без бюрократії забезпечували себе дронами. Він розповів, що значну кількість дронів наразі надає держава та волонтери. Але самі бригади часто бувають ще швидшими у визначенні та заповненні своїх потреб.

Ветеранська політика

Зеленський окреслив основні завдання щодо ветеранської політики. Він зазначив, що держава та суспільство завжди мають бути поруч із ветераном та його сім’єю.

Ветеранська політика передбачає:

здоров’я ветеранів та реабілітацію;

запуск програми помічника ветерана;

програми економічної та соціальної підтримки для ветеранів;

освітні програми.

Зеленський зазначив, що в спеціальних додатках до цього пункту Плану стійкості має бути ще відчутна кількість і якість програм на підтримку ветеранської політики.

Мобілізаційний вік

За словами Зеленського, наразі в Україні зменшення мобілізаційного віку не передбачається. Але пропонуватимуться контракти з мотиваційним пакетом для тих, хто не досяг мобілізаційного віку.

"Ці контракти матимуть відчутну мотиваційну складову. Наша держава не готує зниження мобілізаційного віку. На основі нових контрактних підходів ми маємо поступово переходити до формування армії більшою мірою за рахунок контрактів, а не тільки мобілізацією", – заявив президент.

Вибори в Україні

Зеленський заявив, що в Україні не буде виборів до кінця війни, адже "закон не дозволяє проводити вибори в воєнний час". За словами президента, спершу повинен бути "справедливий мир, а потім вже справедливі вибори". Він також сказав, що "ніхто у світі не вимагав і не вимагає проводити вибори".

Міністерство об'єднання українців

Зеленський анонсував створення Міністерства об'єднання українців. До кінця року планується затвердити міністра, який очолить цей орган.

"Воно буде займатися справами глобальної, багатомільйонної української спільноти. Не поміж інших справ, а цілеспрямовано. І до кінця року представимо для затвердження кандидатуру міністра", – анонсував президент.

Пенсії

Зеленський запевнив, що в Україні є кошти для виплат пенсій та на всі соціальні виплати:

Також читайте Зеленський заявив, що в Україні для УПЦ МП час закінчився

"Ми маємо на це гроші. Ми маємо пакет зимової підтримки для людей. У березні 2025 року, як і щороку, відбудеться індексація пенсій на рівні інфляції".

Харчування для школярів

Президент анонсував, що 2025 року для всіх українських школярів мають запровадити безкоштовне харчування. Таке доручення отримав уряд.

"Цього року ми запровадили для всіх українських діточок з 1 по 4 клас школи безкоштовне харчування. Я доручив уряду забезпечити в наступному році безкоштовне харчування для всіх українських школярів", – заявив глава держави.

Енергетична система

Зеленський повідомив, що РФ влаштувала понад 220 цілеспрямованих атак проти об'єктів генерації електроенергії. Ворог також окупував близько 18 гігават енергетичної потужності України.

"Щодо захисту, пророблено колосальну роботу. Деталі цього ми розкривати не будемо", – зауважив президент.

Він повідомив про завдання адаптуватись до енергетичного терору та анонсував, що до кінця року будуть підготовлені паспорти "енергетичної стійкості" українських регіонів.

"Це вперше в Україні для всіх областей буде напрацьована основа для кожної з областей витримати усі виклики в енергетиці. У наступному році ми будемо імлементувати паспорти з точки зору генерації", – розповів глава держави.

Читайте також: