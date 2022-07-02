"План є": Клімкін розповів, що робитиме Захід в разі вторгнення Білорусі до України

"План є": Клімкін розповів, що робитиме Захід в разі вторгнення Білорусі до України

У Заходу є план на випадок вторгнення Білорусі до України, однак самих лише санкцій буде недостатньо.

Якщо світ запровадить обмеження на нафтопродукти та добрива з Білорусі, економіка цієї країни "помре".

Про це заявив колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін під час інтерв’ю в рамках проєкту "Розмови про важливе".

"План є, я про це знаю, і підвищення санкцій і ще деякі речі. Але насправді санкцій не достатньо і проти Росії, і проти Білорусі. Підвищити рівень саме зараз було б дуже класно. Я не очікую, що ЄС це зробить в найближчі дні, але до кінця літа такий шанс є. А стосовно Лукашенка, його Захід дуже чітко тримає за горло. Оскільки це експорт нафтопродуктів, добрив і якщо цього немає - білоруська економіка мертва", - каже Клімкін.

Нагадаємо, Павло Клімкін переконаний, що білоруси не підтримають Лукашенка, якщо той вирішить повністю вступити у війну проти України. За його словами, білоруський народ скоріше скине самопроголошеного президента з престолу, ніж піде війною проти українців.

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