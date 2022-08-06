Плани Кремля, що не здійснилися: назване ймовірне ім'я, ким хотіли замінити Зеленського

На думку представника військової розвідки, результати проваджень пізніше, значною мірою після перемоги, можна буде об'єднати в одну структуровану картину світу, і в цій картині, безумовно, буде і Медведчук, і, очевидно, буде багато інших колаборантів, проти яких вже на сьогодні є докази.

Телеведуча Наталія Мосейчук заявила, що сьогодні, 6 серпня, з'явилася поки неофіційна інформація про те, що розслідується справа по держзраді керівника СБУ 2003-2005 років Ігоря Смешка, який нібито мав стати ґауляйтером України після можливої втечі президента України Володимира Зеленського, яку росіяни очікували у перші дні війни.

Про це телеведуча заявила в ефірі телемарафону на "1+1".

У зв'язку з цим Мосейчук звернулася до представника пресслужби Головного управління розвідки Міноборони України, члена Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрія Юсова із запитанням, що йому відомо про цю справу? І чи не про не про це говорив президент Зеленський у листопаді, коли заявляв про заколот?

Відповідаючи на запитання, Юсов заявив, що він не може наразі ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію.

"Я думаю, що служби, які займаються контррозвідувальними заходами всередині країни, компетентно зможуть прокоментувати цю ситуацію. Але, безумовно, такі справи, я не кажу конкретно про прізвища, з'ясувати, хто був готовий і хто співпрацював з окупантом на усіх щаблях, і коли ми говоримо про колаборантів, це люди, які співпрацюють і зараз надають допомогу окупантам на тимчасово окупованих територіях. Це ті, хто готувались зустрічати з квітами, з ключами від кабінетів, і, безумовно, вони мають бути покарані справедливим незалежним судом і слідством", - зазначив він.

На думку представника військової розвідки, результати проваджень пізніше, значною мірою після перемоги, можна буде об'єднати в одну структуровану картину світу, і в цій картині, безумовно, буде і Медведчук, і, очевидно, буде багато інших колаборантів, проти яких вже на сьогодні є докази.

"Але, зрозуміло, що вони діяли не окремо. Це не якісь окремі ініціативи і поодинокі випадки. Так працювала страшна система, в яку роками інвестувались криваві газові гроші. Йдеться про мільярди й мільярди коштів. І, на жаль, в цьому були задіяні абсолютно різні люди, і представники різних начеб то формально і за кольорами, і за посадами, і за позиціями людей. І ми цей пазл складемо як держава, і винні будуть покарані. Під винними маються на увазі не лише окупанти, але й внутрішні зрадники. Такі, на жаль, також були, і ми повинні це визнати і вичистити країну", - підсумував Юсов.

Нагадаємо, колишньому українському телеведучому та проросійському пропагандисту Юрію Коту оголосили підозру в державній зраді. Від початку повномасштабного вторгення Росії в Україну Кот підтримує дії російської влади, заявляючи про це публічно, зокрема у своєму телеграм-каналі.

"Заміна" Зеленського, заміновані Херсон та ЗАЕС, звірства в Оленівці та Маріуполі - представник розвідки

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