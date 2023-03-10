Плани Путіна провалилися: у МЗС Франції пояснили, чому перемовини з РФ зараз неможливі

Наразі триває нова, третя фаза повномасштабної війни. Росія думає, що час грає їй на руку. Але це не так. Західні санкції починають діяти.

Наслідки цих санкцій почнуть впливати на процес прийняття рішень всередині Росії. Проте президент Росії Володимир Путін продовжує вважати, що він взмозі продовжувати цю війну.

Про це під час "2-го Форуму Україна-Франція" в Парижі, організованого спільно Центром "Нова Європа" та Французьким інститутом міжнародних відносин (IFRI) заявив директор у справах континентальної Європи МЗС Франції Фредерік Мондолоні.

"Росія має побачити, що той вибір, який вона зробила, є драматичним для неї самої. Війна може закінчитися, якщо Путін вирішить закінчити її сам. Проте на сьогодні такий сценарій є найменш вірогідним. Тому Франція підтримуватиме Україну доти, доки це буде необхідно", - зазначив представник МЗС Франції.

За його словами, плани Путіна провалилися - це можна констатувати за рік після початку великої війни. Фредерік Мондолоні нагадав слова президента Франції Еммануеля Макрона на Мюнхенській конференції з безпеки про те, що Росія має програти.

"Єдина людина, яка може завершити війну, - це Путін. Путін 21 лютого (під час звернення до Федеральних зборів - ред.) сказав фразу, яка для мене була жахливою, - що Україна для Росії не є країною. Він підкреслив, що він ставить під питання існування українського народу й української державності. Росія залишається в логіці продовження війни. Путін ставить під питання саме існування України. Саме тому я не можу передбачити, чи можливі якісь перемовини в перспективі", - наголосив Фредерік Мондолоні.

За його словами, більшість міжнародної спільноти погоджується з мирним планом, запропонованим президентом Зеленським. Також французький дипломат згадав "мирний план" Китаю щодо України, який нещодавно оприлюднив Пекін. Фредерік Мондолоні вважає, що треба ще почекати, щоб побачити, в якому напрямку буде рухатися Китай.

"Але, так здається, що Китай він не підтримує війну", - підсумував французький дипломат.

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