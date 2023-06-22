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Плани Путіна створити “санітарну зону” в Україні збільшують загрозу теракту на Запорізькій АЕС — експерт

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Плани Путіна створити “санітарну зону” в Україні збільшують загрозу теракту на Запорізькій АЕС — експерт

Існує реальна загроза теракту з боку російських окупантів на Запорізькій АЕС / Фото: Енергоатом

Російські окупанти застосовують ту ж тактику “випаленої землі”, яку на окупованих територіях здійснювали їхні попередники — гітлерівські нацисти.

Пам’ятаючи про руйнування греблі Каховської ГЕС, яке здійснили російські агресори, можна припустити цілком реальну загрозу для теракту з їхнього боку на Запорізькій АЕС.

Таку думку висловив військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

За його словами, росіяни часто вдаються до таких провокаційних, зухвалих дій. Зокрема, Владислав Селезньов нагадав про ракетну атаку, яку здійснив ворог минулої ночі на один з інфраструктурних об’єктів Кривого Рогу.

“Росіяни використовують і ракети “Кинджал, і ракети Х-22 для того, щоб принести якнайбільшу шкоду насамперед мешканцям мирних населених пунктів”, - наголосив він.

Також експерт зазначив, що про ризик теракту на ЗАЕС говорить президент України, верховний головнокомандувач Володимир Зеленський, а це означає, що до такої загрози ставляться дуже серйозно.

Також Селезньов нагадав про бажання президента держави-агресорки Володимира Путіна створити так звану “санітарну зону” довкола окупованих територій України і, на його думку, теракт на Запорізькій АЕС може бути одним із кроків для реалізації такого плану.

“Це тактика “випаленої землі”, яку в минулому столітті використовували гітлерівські нацисти. Зараз такі дії вчиняють "рашисти". Вони реалізують бажання Путіна створити так звану "санітарну зону”, - підсумував він.

Раніше український президент Володимир Зеленський попередив, що Росія готується до теракту на Запорізькій АЕС з викидом радіації.

Нагадаємо, російські окупанти під час атаки проти ночі 22 червня намагалися влучити ракетами “Кинджал” по греблі в Кривому Розі.

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Дата публікації
Перегляди
1650
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