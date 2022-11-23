Плани Путіна в Білорусі: три основні варіанти розвитку подій на північному фронті

Принаймні так вважає американський Інститут вивчення війни (ISW), не дивлячись на нещодавню заяву ГУР Міноборони України про можливі провокації Росії на білоруських об’єктах критичної інфраструктури під чужим прапором, що має прискорити втягування білоруської армії у війну та створити необхідну для Кремля суспільну думку серед білорусів, налаштувавши їх проти України.

Ризик повторного наступу російських військ з території Білорусі з втягуванням у війну білоруських ЗС зберігається ще відтоді, як Сили оборони України вибили ворога з-під Києва. Мета зрозуміла – відкриття другого фронту, щоб відтягнути українські війська з півдня та сходу, та перерізати логістичні маршрути західної військової допомоги.

Тим паче, що кремлівські очільники, як-то колишній президент РФ Дмитро Медведєв, знову заявляють, що Київ – це нібито "російське місто", погрожуючи його захопити. А канцлер Німеччини Олаф Шольц закликає готуватися до можливої ескалації війни.

ТСН.ua зібрав все, що треба знати про плани Путіна щодо Білорусі, кількості зосереджених там російських військ і техніки, та ризик відкриття другого фронту з півночі.

Путін готує теракти

Вже кілька місяців поспіль самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляє, що НАТО та Україна планують напасти на Білорусь, і, звичайно ж, на Росію. А українські Сили оборони продовжують тренування на кордоні та укріплення північних рубежів, зводячи там кількарівневу лінію оборони.

Наразі підрозділи білоруських КДБ, МВС та прикордонних військ приведено в стан підвищеної бойової готовності. За словами заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова, після відступу з правобережної Херсонщини, ворог відновлює й перекидає боєздатні підрозділи зокрема на донецький напрямок. Політична ціль Путіна - це встановити контроль над всією Донецькою областю.

"Якщо брати далі амбіційні плани противника, він може також спробувати проведення наступальних дій з Білорусі на території Чернігівської та Сумської областей. Але це все у них в планах, і це все вже було в нашій історії, і ми гідно давали відсіч. На даний час противник дійсно перекидає свої війська на деякі напрямки, але ми теж вживаємо заходів", - зазначив Громов.

За інформацією Держприкордонслужби, Білорусь використовує потужні засоби радіолокаційної боротьби, щоб ускладнити наше спостереження за кордоном. Зокрема вони намагаються завадити роботі українських безпілотників і навіть перехопити управління ними.

На додачу, ГУР Міноборони зробило шокуючу заяву: Росія може готувати теракти на білоруських об’єктах критичної інфраструктури. Зокрема українська розвідка вказувала на АЕС "Островець".

"Розробкою та реалізацією "проєкту" (щодо терактів на білоруських об’єктах критичної інфраструктури – ред.) займаються російські спецслужби. Натомість, білоруський КДБ просто поставлений до відома. Відповідальними за теракти традиційно призначать громадян країн НАТО та України, які начебто будуть перевдягнені в білоруську військову форму", – зазначає ГУР.

У статті про ядерний тероризм Путіна ТСН.ua вже писав про цю станцію. Її будував "Росатом" на свої кредитні $10 млрд. Як, наприклад, зараз будує АЕС "Аккую" в Туреччині. Станція знаходиться лише за 53 км від Вільнюса. Литва, яка є членом НАТО, неодноразово била на сполох, адже зрозуміло, що у випадку витоку радіації – це пряма загроза не лише нацбезпеці Литви, а й цілого Альянсу.

Проте аналітики ISW сумніваються, що навіть потенційні атаки під чужим прапором змінять внутрішні фактори в Білорусі, які стримують готовність режиму Лукашенка вступити у війну проти України на боці Росії.

"Вступ Білорусі у війну залишається вкрай малоймовірним через значний внутрішній ризик виживання режиму Лукашенка. Росія та Білорусь підкреслюють свою двосторонню оборонну співпрацю з метою підтримки інформаційної операції", - йдеться у звіті ISW.

Перекидання військ і техніки

У понеділок, 21 листопада, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що Росія розмістила в Білорусі ракетні комплекси "Іскандер" та С-400, а С-300 перекидає в Донецьку область, щоб завдавати ударів не лише по інфраструктурі прифронтових міст, а й по українських військах.

Також ще на початку листопада британська розвідка повідомляла, що Росія перекинула до Білорусі винищувачі-перехоплювачі МіГ-31К, які здатні нести ракети "Кинджал", ймовірно для того, щоб надіслати сигнал Заходу і представити Білорусь, як дедалі більш втягнуту у війну.

Крім того, за інформацією білоруських ЗМІ, ймовірно на донецький та луганський напрямок пішли білоруські танки та "Урали", зняті зі зберігання. Загалом у жовтні Білорусь передала Росії 211 одиниць військової техніки: танки, БМП та вантажівки.

Тобто, з одного боку, ми бачимо, що Путін забирає з Білорусі її військову техніку, а з іншого – накопичує там свої війська. За різними оцінками в Білорусі вже зосереджено 10-15 тис. російських військових. Експерти пояснюють, що ще з радянських часів в Білорусі зберіглася хороша інфраструктура для військових навчань. Тому Білорусь для основної маси мобілізованих росіян – це тренінговий полігон, де вони готуються до відправки на Донбас, а не для нападу з території Білорусі.

Другий фронт

За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, Росія не накопичила в Білорусі достатню кількість військ для повторного вторгнення з півночі.

"Чи є загроза? Це війна, і так само, як ми припускаємо всі можливі сценарії, і вони для себе розробляють всі можливі сценарії. Те, що це може бути запасним варіантом, планом Б або В, – це може бути. Але з огляду на те, що повідомляють військові, говорити прямо на сьогодні не можна, що там накопичено достатньо сил, щоб просто зараз відбулося вторгнення. Водночас не можна й повністю заперечувати цю ймовірність", – заявила Ганна Маляр.

Так, все може змінитися, й виключати цього не можна. Особливо з огляду на те, що вже не перший тиждень в російських Telegram-каналах ширяться чутки про другу хвилю мобілізації в Росії одразу після Нового року. Назбирати планують 500-700 тис. Проте, направду кажучи, мобілізація в Росії і не зупинялася. Просто російські військкомати не здатні "перетравити" таку кількість людей, враховуючи ще й осінній призов, який почався 1 листопада.

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Від 24 лютого Білорусь бере безпосередню участь у війні проти України, надаючи свою територію, інфраструктуру, полігони, техніку, ремонтує російську військову техніку й навіть шиє бронежилети для росіян. Але постає питання: чи дотисне Путін Лукашенка, щоб той кинув ЗС Білорусі на війну проти України? Адже час від часу ЗМІ пишуть про роздачу повісток в Білорусі, про навчання, які там відбуваються, зокрема й спільні з росіянами.

Щодо чисельності боєздатної білоруської армії звучать різні оцінки – від 11 до 17 тис. військовослужбовців сухопутних військ. Defense Express наводить дві оцінки можливої участі Білорусі у війні проти України, які циркулюють в українському інформпросторі:

РФ використає територію Білорусі для проходу своїх військ та атаки в напрямку Києва, а білоруські збройні сили при цьому виконуватимуть роль допоміжних;

РФ може спровокувати пряме збройне зіткнення між арміями Білорусі та України, маніпулюючи Лукашенком.

Проте журнал зазначає, що, по-перше, щоб самостійно перейти в наступ проти України, у Лукашенка немає відповідної інфраструктури; а, по-друге, через ті ж інфраструктурні обмеження Росія не зможе швидко перекинути свої війська до Білорусі й піти на Київ.

Проте, аналізувати диктаторів на кшталт Путіна чи Лукашенка, - справа невдячна. В інтерв’ю ТСН.ua український політик і дипломат, колишній посол України в Білорусі Роман Безсмертний сказав, що Україні треба бути готовою до будь-якого розвитку подій, адже Путіну та Лукашенку байдуже, скільки вони покладуть своїх людей.

Радник ОПУ Олексій Арестович підтвердив, що в планах російського командування зберігається можливий наступ з Білорусі: один варіант – на Київ, а інший – десь на Волинь. Проте, залишається відкритим питання, коли це може статися та з якого саме напрямку?

По-перше, наразі український Генштаб та розвідка кажуть, що Путін ще не зібрав в Білорусі достатнього за чисельністю угруповання. До того ж, Кремлю вигідно тримати в напрузі наші Сили оборони, лякаючи можливістю наступу з півночі, щоб Україна не перекинула свої війська на південний та східний напрямки.

По-друге, українські експерти вже наголошували, що Росія може піти в наступ з Білорусі, щоб спробувати взяти під вогневий контроль Рівненську АЕС, та перерізати ланцюги постачання нам західної зброї.

По-третє, за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Росія ще має ресурс на три-чотири масованих ракетних удари, на кшталт того, що відбувся 15 листопада, коли Росія випустила по Україні близько 100 ракет.

Путін робитиме все, щоб знеструмити Україну. Подальше знищення енергетичної інфраструктури означатиме ще більш триваліші відключення світла та відсутність інтернету. В Кремлі вважають, що українці почнуть панікувати, бо не матимуть доступу до інформації. Тому в цей самий час Путін може вирішити спробувати відкрити другий фронт з боку Білорусі. Проте український Генштаб вже попередив: якщо це станеться, ворога чекає масоване вогневе ураження.