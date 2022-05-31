"Плани росіян зриваються": військовий експерт пророкує у Росії відкритий бунт проти війни

У Росії починається прихований бунт проти війни в Україні. Чоловіки відмовляються підписувати контракти на військову службу навіть попри потужну агітацію.

Військовий експерт Олег Жданов каже що росіяни навіть у "тих депресивних районах" починають розуміти, що російська армія несе надто великі втрати.

Про це Жданов розповів в інтерв’ю ТСН.

За словами військового ексрерта, до росіян нарешті "дійшло", що їхня армія зазнає великих втрат. Тому чоловіки відмовляються йти воювати за свого "фюрера".

"Плани зриваються. І ми бачимо це по тому, що вони розсилали повістки. Це не призвело до результату. Вони викликали у військкомати і агітували – теж результату не було", - каже Жданов.

Експерт каже, що сьогодні у РФ навіть існує план для військових округів, згідно з яким кожен військовий округ повинен видавати по 200 контрактників на тиждень. Загалом це 1400 військових на тиждень і близько 6500 - на місяць.

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"Але цього не достатньо навіть для того, щоб поповнювати втрати. Вони не можуть офіційно оголосити відкриту мобілізацію. Вони це проводять тільки такими прихованими агітаційними заходами. Російське суспільство сьогодні не сприйме новину, що збройні сили Росії не впоралися зі "спеціальною воєнною операцією", - пояснює Жданов.

За його словами, "навіть у тих депресивних районах", де вдається ще набрати добровольців, російське суспільство починає розуміти, що "якось надто багато втрат і похорон".

Крім того, вже почали приїздити ті військовослужбовці, які отримали поранення на війні. Вони розповідають про реальний стан справ на фронті. Існує також проблема з виплатами за загиблих і поранених.

"Тому в РФ набирає обертів антивоєнна кампанія. Тобто зараз наступає такий період прихованого саботажу суспільства стосовно "спеціальної воєнної операції", яку проголосила Російська Федерація. Наступний крок буде відрите протистояння. Коли він наступить дуже важко спрогнозувати, тому що суспільство у більшості них все ж таки налаштоване на війну", - каже Жданов.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов заявив, що Україна сьогодні наносить окупантам величезних втрат, що згодом допоможе ЗСУ перейти в контрнаступ.

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