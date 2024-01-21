Плани України на 2024 рік, мобілізація та "сюрприз" для РФ: головне із інтерв'ю Буданова

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов дав інтерв'ю британському виданню Financial Times, де, зокрема, прокоментував контрнаступ, рейди у Крим та потребу у мобілізації.

ТСН.ua зібрав головні тези очільника ГУР.

Оцінка контрнаступу України 2023

Керівник ГУР вважає, що 2024 рік стане випробувальним для України, а контрнаступ, який розпочався минулого року, триватиме.

"Сказати, що все добре - неправда, - відповів Буданов на запитання про минулорічний контрнаступ України, який, як пише західне виданння, "не досяг своїх цілей". - Сказати, що є катастрофа, теж неправда".

"Вся легенда про могутність Росії - це мильна бульбашка", - додав він.

Про необхідність мобілізації в Україні

Кирило Буданов наголосив на необхідності мобілізації в Україні. Він зауважав, що "не можна навіть думати, що ми можемо обійтися без мобілізації".

Голова розвідки розповів, що українська армія має відчутний дефіцит людей, але й у ворога з цим також є проблеми. За його словами, Росія втрачає стільки ж чи навіть більше солдатів, ніж здатна мобілізувати.

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Атаки в тилу Росії

Очільник ГУР обіцяє продовжувати завдавати удари по критичних об'єктах на території Росії, попри "занепокоєння" західних партнерів.

"Ми не передбачаємо кардинальних змін найближчим часом. Все, що ми зробили, ми будемо робити й надалі", - сказав він.

Видання додає, що "начальника розвідки (Кирила Буданов - ред.) не зворушують такі занепокоєння, і він обіцяє продовжувати діяти глибоко в Росії, щоб саботувати військову машину Путіна".

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Північна Корея є найбільшим постачальником зброї для Росії

За даними голови розвідки, найбільшим постачальником зброї для Росії є Північна Корея. На його думку, без військової допомоги КНДР ситуація для окупантів "була б катастрофічною" в Україні.

"Вони (військові КНДР - ред.) справді передали значну кількість артилерійських боєприпасів. Це дозволило Росії трохи видихнути. Без їхньої допомоги ситуація була б катастрофічною", - сказав він.

Голова розвідки зауважив, що публічно Росія не визнає, що потребує зовнішньої допомоги, бо "це завжди вважалося нижче їх, це приниження.

Буданов заінтригував заявою про смерть Пригожина

У ГУР немає стовідсоткової інформації, що ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин дійсно загинув в авіакатастрофі минулого року. За словами Буданова, "немає жодного доказу, що що він мертвий".

"Вагнер існує, а якщо говорити про Пригожина, я б не поспішав із висновками. Я не кажу, що він не мертвий або що він мертвий", - прокоментував він смерть Пригожина.

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"Ми дотрималися своєї обіцянки" - Буданов про Крим

Голова ГУР вважає, що він "дотримався своєї обіцянки" бути у Криму 2023 року, маючи на увазі, що спецназівці розвідки пробираються на півострів для здійснення рейдів на російські бази.

"Хоча початкові плани передбачали дещо інше, ми дотрималися своєї обіцянки. Цього літа наші підрозділи неодноразово заходили до Криму", – сказав він.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю Буданов заявив про великі втрати росіян в Авдіївці.

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