Плани ворога, пауза ракетних атак РФ та майбутній контрнаступ ЗСУ: головне із нового інтерв'ю Буданова

Буданов зауважив, що для захоплення Авдіївці росіянам знадобилося майже два роки важких боїв.

Голова української розвідки Кирило Буданов дав нове інтерв'ю для західних ЗМІ, у якому розповів про актуальну ситуацію на фронті, пояснив паузу ракетних атак РФ по Україні та поділився планами України на майбутні воєнні роки.

ТСН.ua зібрав головні тези, озвучені в інтерв'ю американському виданню The Wall Street Journal.

Чи захопить Росія після Авдіївки весь Донбас

Керівник ГУР вважає, що, попри взяття РФ Авдіївки, у російських військ "немає сил", щоб досягти мети щодо захоплення Донецької та Луганської областей цього року.

Він зауважив, що для захоплення Авдіївці росіянам знадобилося майже два роки запеклих боїв, а у глобальному сенсі Кремль намагався взяти місто з 2014 року.

"Це успіх великої, могутньої російської армії?" – риторично запитав розвідник.

Українська армія перебуває у важкій ситуації

Своєю чергою, Буданов визнав, що українські армія перебуває у важкому становищі, водночас зазначив, що "у Росії теж є проблеми".

Також головний розвідник додав, що професійна російська армія була значною мірою знищена в перший рік повномасштабного вторгнення, а тому зараз РФ кидає на штурми ненавчених мобілізованих.

У результаті, за оцінками начальника ГУР, окупантам буде важко досягти своєї головної стратегічної мети - це захопити всі райони Донецької та Луганської областей.

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Чому Росія поставила ракетні обстріли "на паузу"

Останні тижні країна-агресорка поставила "на паузу" масовані ракетні атаки по українських містах. Як пояснив Буданов, причиною цьому є, що російські поставки виснажилися.

Він додав, що Росія зараз використовує більше артилерійських снарядів, ніж здатна виготовити. І хоча торік на озброєння ворога надійшли сотні танків, більшість із них були старими моделями, знятими зі зберігання і відремонтованими. Нових танків було всього 178.

Скільки окупантів зараз в Україні

За оцінками ГУР, станом на лютий 2024 року на території України воюють 510 тисяч російських окупантів. Крім цієї кількості, армія РФ може щомісяця набрати близько 30 тисяч осіб.

Коли Україна зможе піти у новий контрнаступ

Буданов визнав, що контрнаступ ЗСУ влітку 2023 року не був таким успішним, як очікувалося. Однак Україна планує новий контрнаступ, який зможе влаштувати вже 2025 року.

"Якщо Україна зможе вести грамотну оборону, послаблюючи російські сили і одночасно відновлюючи свої власні, то 2025 року вона зможе почати новий контрнаступ проти ослабленого противника", – йдеться у статті.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, росіяни хочуть відбити втрачені позиції на півдні.

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