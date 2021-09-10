Планували насильницькі дії під час мітингу: в Італії поліція обшукала будинки противників "ковідних сертифікатів"

Підозрювані нібито готувалися до "насильницьких акцій", спрямованих проти вакцинальної кампанії.
Планували підривати саморобну вибухівку на мітингах - в Італії поліція провела рейди у будинках противників ковідних сертифікатів.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.
Вісім із них - через Інтернет організували групу, яка планувала цих вихідних насильницькі акції. Зокрема, учасники хотіли атакувати журналістів. У групі були поради палити автомобілі репортерів, навіть якщо всередині є люди.
Під час обшуків вибухівки не знайшли, підозрювані нині на волі. Утім, під слідством.
Мітинги проти ковідних сертифікатів, з якими пускають на масові заходи, у заклади громадського харчування та культури, в Італії проводять регулярно. Утім, останнім часом вони збирають лише десятки людей, бо 73% населення старшого за 12 років вже вакциновано.