Планували одружитись та були добрими людьми: у Львові в пожежі загинули закохані

Планували одружитись та були добрими людьми: у Львові в пожежі загинули закохані

Трагедія могла статись через портативну колонку.

У Львові в квартирі у новобудові загинула молода пара: хлопцю було 27 років, а його дівчині - 28. Трагедія могла статись через несправну колонку або ж розетку.

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Про це 16 грудня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Медики реанімували пару, але хлопець та дівчина померли

Дим та запах горілого у помешканні помітили сусіди, які викликали рятувальників та медиків. Коли ті прибули на місце події, то знайшли там хлопця і дівчину, вони були непритомними. Попри зусилля медиків пару не вдалось врятувати.

Речник ДСНС у Львівській області Ігор Курус розповів, що відкритої пожежі у квартирі не було, натомість там лише тлів диван.

Молода пара задихнулася уві сні в орендованій квартирі | Новини Львова

Що відомо про загиблих

Відомо, що в квартиру, де сталась трагедія, пара орендувала майже рік. Загиблими виявились 27-річний В’ячеслав, який працював ІТ-компанії, та 28-річна дівчина, яка займалась перманентним макіяжем.

Друг покійного розповів, що В’ячеслав був дуже доброю людиною та він планував одружитись із своєю дівчиною Даною.

Причини пожежі

Друг покійного розповідає, що за попередньою версією, пожежа могла статись через несправну розетку. Проте запевняє, що він раніше теж мешкав у цьому помешканні і там все було справним.

Сигарет пара не курила. Але видно, що поруч з диваном стоїть кальян. У компанії, що обслуговує будинок, теж мають версії.

"Спочатку була версії, що це кальян. Інша версія, більш вірогідна, що це портативна колонка, яка була чомусь на ліжку, і вона десь "коротнула". Не знаю, чи була якісна", - каже очільник керуючої компанії будинку Сергій Бормотько.

У новобудові не спрацювали датчики пожежної безпеки

Місцеві жителі розповідають, що на кожному поверсі є датчики пожежної безпеки, однак вони не спрацювали. Очільник керуючої компанії будинку переконує, що датчики не спрацювали, оскільки задимлення на поверсі не було.

Мешканці будинку вимагатимуть від керуючої компанії, аби негайно провела випробування, чи спрацюють датчики при задимленні. І чекають висновків експертів, що ж призвело до пожежі, яка забрала два молодих життя.

Нагадаємо:

У четвер, 16 грудня, близько 05:30 год. ранку у Львові в результаті пожежі загинули двоє людей віком 27 і 28 років. Займання сталось в квартирі на 3 поверсі 16-ти поверхового будинку на вул. Кульпарківська, 64 А.

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