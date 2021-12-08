Планування розстрілу студентів у Черкасах: фігурант не затриманий, а в коледжі відсторонені педагоги

Організатори розправи збиралися мститися за булінг, який нібито влаштували їм інші студенти

Двоє студентів черкаського коледжу планували масовий розстріл своїх одногрупників.

Таку гучну заяву оприлюднила Служба безпеки України, йдеться в ТСН.

В СБУ кажуть, що теракт вони відвернули, а в імовірних зловмисників вилучили численні докази майбутнього нападу та зброю. За даними СБУ, масовий розстріл міг статися в Черкаському політехнічному фаховому коледжу. Сьогодні він працює у звичайному режимі, вчаться тут вісім сотень студентів - готують тут механіків, електриків, гідротехніків тощо.

Так от, за версією СБУ, двоє з цих учнів через соцмережі закликали інших студентів приєднатися до їхніх планів організувати масову розправу над однолітками. Вихвалялися зброєю і набоями. СБУ провела обшуки в квартирах заколотників. «Під час обшуків за місцем проживання правоохорнці вилучили два пістолети, комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності», - зазначили в СБУ.

За їхніми даними, організатори розправи збиралися мститися за булінг, який нібито влаштували їм інші студенти. У самому закладі цим шоковані. Однак перш ніж робити висновки закликають дочекатися результатів слідства.

СБУ попередила масовий розстріл студентів коледжу | Новини України

«Дочекаємось судового процесу. Поки тої інформації, яку нам надали представники СБУ, недостатньо, щоб зробити певні серйозні висновки. Але у випадку, якщо це дійсно так, це шокує будь-кого», - каже директор закладу Руслан Красовський.

У коледжі провели внутрішнє розслідування і від роботи відсторонили кількох педагогів, які нібито неналежно протидіяли булінгу. А от у прокуратурі говорять не про двох, а про одного фігуранта - цей 18-річний черкащанин. Він нині не затриманий. Все залежить від результатів експертизи вилученого у нього в квартирі. «Зараз експертним шляхом перевіряються речі, ззовні схожі на зброю. На предмет того, чи дійсно вони були предметом, які могли спричинити ураження живим цілям», - пояснюють в прокуратурі.

Тобто поки нікому підозру не оголосили, нікого не затримали. Хоча справу порушили за фактом нібито підготовки до масового вбивства. Якщо провину студента, або студентів доведуть йому чи їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

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