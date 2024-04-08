Планував освідчитись, але загинув: рідні вшанували загиблого воїна ЗСУ

Рідні та близькі штурмовика Леоніда Грищенка заснували навчальну стипендію. Нею щороку можуть скористатися 40 військових віком від 22 до 30 років. Стипендіатів невтраченого покоління обиратиме наглядова рада. Обов'язкова умова - бойовий досвід і вмотивованість.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Валентини Доброти.

Антоніна Коваленко познайомилася з Леонідом Грищенком, коли їй було 18, а йому 20 років. Після строкової служби хлопець підписав контракт.

Антоніна Коваленко

Повномасштабне вторгнення лише зміцнило їхні стосунки. Рік невизначеності та страшних боїв, а Льоня у травні 2023 року обрав для нареченої Антоніни обручку.

Леонід Грищенко

"Мені написав - мамо, я заказав перстень. Ми ще з ним так переписалися. Кажу, молодець, це в нас, каже, буде двіжуха одна, намічається. І після цієї двіжухи, каже, в мене буде відпустка, і я приїду, буду освічуватися Тоні", - згадує мати Леоніда Зінаїда Грищенко.

Зінаїда Грищенко

Через два дні після цієї розмови їхній син на позицію не повернеться. Льоня у батьків був пізнім сином. Навесні 2023 року Льоня Грищенко добровільно перейшов до 72-ї бригади імені Чорних Запорожців і поїхав на схід, бо там служив його найкращий друг.

Льоня ніколи, згадують його батьки, не скаржився. Взагалі мало що їм розповідав, бо любив і оберігав. А з фронту слав кумедні відео.

Леонід загинув разом зі своїм другом, їх обох нагороджено орденом за відвагу. Посмертно. Поховали їх також разом.

Після загибелі сина його батьки не змогли жити в місті і переїхали до села. Тоня відклала навчання у виші і викладає англійську військовим. Вона разом з батьками Льоні хоче допомогти іншим зробити кар'єру, про яку Льоня Грищенко мріяв, але не встиг.

Стипендію імені Льоні Грищенка заснували при Київській школі державного управління. Стипендія розрахована на 5 років. Та Тоня Коваленко сподівається, що їм вдасться знайти міжнародних донорів для оплати навчання військовим чи ветеранам і далі.

Леонід Грищенко

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 15:00 за 8 квітня 2024 року | Повний випуск новин

Нагадаємо, на території Запорізької АЕС, яку наразі контролюють окупаційні війська Росії, 7 квітня вибухнув дрон.

Читайте також: