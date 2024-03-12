Планував отруїти своїх командирів: СБУ викрила агента ФСБ у лавах ЗСУ (відео)

Хто цей зрадник, як саме планував здійснити замах на власне командування та чому зрадив Батьківщину – в ексклюзиві TSN.UA.

У ЗСУ виявили зрадника, який планував смертельно отруїти все командування на одному з найгарячіших напрямків фронту! За крок до здійснення свого плану зловмисника, який працював на російське ФСБ, вдалося затримати хлопцям з СБУ! Хто цей зрадник, як саме планував здійснити замах на власне командування та чому зрадив Батьківщину – в ексклюзиві Артема Зябкіна для TSN.UA.

СБУ викрили зрадника у війську

12 березня Служба безпеки України затримала зрадника в лавах ЗСУ, який за вказівкою ФСБ РФ, готував замах на командирів одного з бойових підрозділів на Запорізькому напрямку. За планом росіян, боєць мав додати отруйну речовину до лазне-прального комплексу, яким користувалися, зокрема, і командири.

На щастя, спеціалістам контррозвідки вдалося заздалегідь викрити зловмисника.

"Військова контррозвідка Служби безпеки запобігла російській диверсії проти командування Сил оборони на південному фронті. У результаті спецоперації затримано агента ФСБ, який намагався смертельно отруїти командирів бойового підрозділу ЗСУ в Запорізькій області. Зловмисником виявився чинний військовослужбовець української армії. Для вчинення злочину він планував додати отруйну речовину у воду лазне-прального комплексу, яким користувався командний склад ЗСУ. Співробітники СБУ завчасно викрили зв'язок зрадника з російською спецслужбою і покроково задокументували його підривну діяльність проти України", – повідомив пресцентр СБУ.

Зливав ворогу дані про ЗСУ

Під час затримання у зловмисника було вилучено телефон, тож спливли ще й інші деталі його підривної діяльності. Виявилось, що той уже деякий час зливав координати ЗСУ, фотографував техніку, а також розповідав ворогу про побратимів та своїх командирів.

Окупанти змусили бійця зрадити Україну?!

Але як так вийшло, що український військовий перейшов на бік окупантів і був готовий вбити своїх побратимів?

За інформацією ЗМІ, російського агента звати Денис Гольштейн і він справді служив у ЗСУ. Родом Денис з Луганщини, де в нього досі проживає рідня – мати та батько. Дізнавшись про це, окупанти викрили їх та почали катувати, згодом змусивши Дениса працювати на себе. Ці деталі знають і в СБУ.



"За даними слідства, фігурант був завербований через його батьків, які проживають на тимчасово окупованій частині території Луганщини. Як встановило розслідування, загарбники викрали родичів чоловіка прямо з їхнього помешкання, а потім ув’язнили до місцевої російської катівні. Там потерпілих піддавали жорстоким тортурам, вимагаючи, щоб вони вмовили свого сина працювати на користь країни-агресора", – розповіли у пресцентрі СБУ.

Утім виправдати цим свої злочинні наміри зраднику не вдасться. Як пишуть у Службі безпеки, наразі чоловіка тримають під вартою. Його судитимуть за державну зраду. Російському агенту загрожує довічне ув’язнення.

Цей випадок непоодинокий

Схожий випадок стався в ЗСУ 6 березня 2024 року. Тоді контррозвідці Служби безпеки вдалося затримати російського агента на Донеччині. Цей чоловік, родом з Дніпропетровщини, пішов на службу в ЗСУ у 2023 році. Коли бійця відправили під Бахмут, той почав співпрацювати з ворогом. У СБУ підозрюють, що окупанти накинули оком на чоловіка ще давно, коли той вчився в одному з московських вишів.

"Після декількох сеансів зв’язку з російською спецслужбою її агент, розуміючи невідворотність покарання, втік з району базування свого підрозділу. Потім він на таксі добрався до прикордоння Вінниччини, щоб звідти потрапити до невизнаного Придністров’я і там переховуватися від правосуддя", – повідомив пресцентр СБУ.

Наразі зрадник також перебуває під вартою і готується до суду. Йому загрожує довічне ув’язнення.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ❗️ ПЛАНУВАВ ОТРУЇТИ СВОЇХ КОМАНДИРІВ! СБУ викрила агента ФСБ в лавах ЗСУ!

Нагадаємо, СБУ знешкодила у Києві масштабну агентурну мережу ФСБ, яка працювала під прикриттям УПЦ.

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