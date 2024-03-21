Планував втекти до РФ, але СБУ перехопила: депутат від ОПЗЖ працював на росіян і чекав на швидку окупацію

Служба безпеки України викрила чергового зрадника із забороненої ОПЗЖ. Ним виявився депутат Чигиринської міської ради, який чекав на окупацію Черкащини та зливав інформацію про ситуацію в регіоні напряму іншому зраднику України.

Як депутату вдавалося впродовж двох років війни працювати на ворога і продовжувати пропагандувати “рускій мір”, розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Одіозний зрадник-депутат

Управління Служби безпеки у Черкаській області звітує про затримання чергового одіозного зрадника. На цей раз спіймали не абикого, а депутата міської ради Чигирина. Як пише Телеграм-канал “Київ Оперативний”, йдеться про депутата із забороненої ОПЗЖ Володимира Гончарова, який за два роки не тільки не спромігся вийти з табору зрадників, а ще й продовжував шкодити Україні уже в Мережі Інтернет. Під час обшуку в депутата знайшли переписки, які точно зацікавлять суд.

Скриншот. Телеграм-канал “Київ оперативний”

І це ще не все. За словами самого депутата-зрадника, у нього є і однодумці — так звана опозиційна група депутатів у міськраді. Але реалізувати свої плани їм, на щастя, не вдалося. Є й інший цікавий факт. Якщо добре розгледіти фото переписки Гончарова з куратором, можна впізнати Володимира Олійника — колишнього регіонала, якого СБУ шукає з 2022 року. З ним Гончаров активно спілкувався, обмінювався порадами та відосиками і ніс відверту антиукраїнську маячню.

“Встановлено, що з 2023 року він ініціативно вийшов на зв’язок з колишнім народним депутатом України від забороненої “Партії регіонів” Володимиром Олійником. Нагадаємо, що у вересні 2022 року СБУ повідомила йому заочно про підозру у державній зраді.

Фігурант у повідомленнях колишньому “регіоналу” надсилав дезінформацію про Сили безпеки і оборони на території прифронтових регіонів, чим дискредитував українських військових. Крім того, заперечував суверенність України та збирав інформацію про проросійсько налаштовану більшість та настрої населення на Черкащині. Також планував виїхати до росії, для того, щоб особисто зустрітися з соратником Медведчука.

Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти вчинення злочинів”, — йдеться у повідомленні СБУ.

Хотів “перебігти” до РФ

За даними СБУ, схопили Гончарова дуже вчасно, бо той уже планував втекти до Росії, але не вийшло. Тепер йому доведеться відповідати перед судом. Йому світить до 8 років за ґратами.

На жаль, таких серед українців схоже ще повно. 20 березня у Службі безпеки України одночасно заявили про затримання ще пʼятьох зрадників-пропагандистів. Всі вони з різних куточків України, утім задачі у них були схожі: живучи у Києві, на Черкащині, Дніпропетровщині та навіть Донеччині, яку рашисти зносять ракетами та авіабомбами, вони розповсюджували у соцмережах фейки про ЗСУ і виправдовували російське вторгнення.



“Крім того, затримано ще одного мешканця Черкащини, який поширював заклики до збройного захоплення державної влади в Україні.

Щоб розповсюдити ворожу агітацію, він створив декілька Телеграм-каналів і Фейсбук-спільнот та адміністрував Ютуб-канал.

Також у своїх публікаціях зловмисник виправдовував злочини російських окупантів у Бучі.

У Києві:

викрито столичну блогерку, яка “відбілювала” підривну діяльність екснардепа-зрадника Медведчука та колаборанта Стремоусова.

Для цього використовувала власні сторінки в Телеграмі, ТікТоці, Інстаграмі із загальною аудиторією понад 100 тис. користувачів.

Разом з цим фігурантка проводила платні “онлайн-семінари” щодо ухилення від мобілізації в Україні.

На Дніпропетровщині:

викрито ще двох проросійських агітаторів. Один з них — колишній правоохоронець, який вихваляв бойовиків окупаційних угруповань рф.

Іншим фігурантом виявився мешканець Новомосковська. На особистій сторінці в соцмережі він поширював фейки про Сили оборони, які воюють на передовій.

На Донеччині:

затримано жителя прифронтового району, який закликав бомбардувати Київ та героїзував бойовиків російського угруповання «Ахмат»”, — повідомляє СБУ.

Лава суду зачекалась зрадників

Як йдеться у дописі СБУ, щоб затримати колаборантів, службовцям довелося провести комплексну операцію на місцях і у супроводженні прокуратури.

Підозрювані ж проходять по двох статтях: за перешкоджання роботі ЗСУ та виправдання збройної агресії РФ проти України. Їх тримають під вартою в очікуванні суду. Їм загрожує до 8 років ув’язнення.



▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “МЫ ЕЩЕ С ВАМИ ПОВОЮЕМ!” Український депутат зливав інформацію про свій регіон на РФ!

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