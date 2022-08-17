До сакральної дати Кремля Путін планує повторити сценарій Оленівки: військовий експерт розповів про криваві плани диктатора

За оперативною інформацією, російські спецслужби готують провокацію завдати ракетного обстрілу "Точкою-У" по суду у Маріуполі під час судового процесу над військовополоненими бійцями "Азову".

Про це розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов в інтерв’ю ТСН.ua.

Снєгирьов підкреслив, що РФ планує обстріляти будівлю суду, щоб потім звинуватити у цьому українську сторону, оскільки нібито, за версією країни-окупантки, бійці полку "Азову" даватимуть свідчення проти України.

"До 24 серпня в окупованому місті Маріуполі готується проведення так званого судового процесу над військовополоненими полку "Азов". Але йдеться про те, що спецслужбами Російської Федерації буде здійснений сценарій чи то обстрілів приміщення суду з використанням тактичних ракетних комплексів "Точка-У" начебто українською стороною, чи то підрив самої будівлі суду. Ці заходи готуються саме до 24 серпня. Варто говорити, що до ракетних обстрілів Україна уже має певний імунітет. Йдеться про те, що буде реалізований сценарій Оленівки. За оперативною інформацію, готується цей кривавий сценарій в місті Маріуполі. Коли під видом обстрілу ЗСУ з метою начебто унеможливлення проведення судового процесу над бійцями полку "Азов", які нібито, за версією РФ, будуть свідчити проти України, буде задіяний подібний механізм", - зауважив експерт.

Він додав, що свого часу Україні вдалося зірвати криваві провокації. Тоді ідентифікувати 5 ракетних комплексів "Точка-У", які були розгорнути поблизу селища Смолянинове, що розташоване на окупованій території Луганщини. Окупанти мали намір завдати ударів по окупованих територіях Луганської області, передусім по обласному центру.

Нагадаємо, як вважає російський опозиціонер, юрист та адвокат Марк Фейгін, російський диктатор Володимир Путін тимчасово відмовився від своїх початкових планів щодо захоплення України. Відтепер, очільник Кремля хоче вичавити максимум з "досягнутого" за пів року війни.

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