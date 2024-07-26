“Планують складні маршрути”: Жданов попередив про масовану атаку — куди можуть полетіти ракети

Російська армія вночі вчергове атакувала Україну ударними безпілотниками. Протягом трьох діб Росія застосувала понад 80 “Шахедів”. Водночас ворог накопичує борти стратегічної авіації на аеродромах та готує їх до атаки.

Коли Росія буде готова завдати масованого удару по Україні та куди можуть полетіти ракети, в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Росія атакувала Україну “Шахедами”

У ніч проти 26 липня російська армія випустила по Україні 22 ударних БПлА. Як повідомили в Повітряних силах, збити вдалося 20 безпілотників.

Напередодні, вночі 25 липня, ворог застосував 38 “Шахедів”. Із них 25 вдалося збити силам Протиповітряної оборони. У ніч проти 24 липня російська армія вдарила 23 безпілотниками — 17 було збито.

Водночас Росія зібрала рекордну кількість стратегічних бомбардувальників на авіабазі “Оленья”. За даними OSINT-спільноти Tracking, на ранок 20 липня там перебували 14 бортів Ту-95МС та 13 бортів Ту-22М3 — загалом 27 літаків. Ввечері 25 липня частина з них виконала передислокацію, ймовірно, для спорядження ракетами.

Вірогідність масованого удару зростає

За словами Олега Жданова, літаки продовжують нарощувати готовність до повітряної атаки.

“Додалася інформація, що на аеродром “Енгельс” приземлився транспортний літак “Іл-76”. Скоріше за все, він міг привезти ракети типу Х-101, Х-555. Вірогідність ракетного удару зростає з кожним днем”, — вважає військовий експерт.

Втім, за його словами атаки ударними БПлА не є передвісниками масованого ракетного удару. Ворог продовжує майже щодня атакувати центр і південь України, енергетичну та портову інфраструктуру.

“Я би їх не змішував між собою. “Шахедні” удари йдуть своїм планом, а масований буде своїм. Різниця в масштабах. Сьогодні Росія більше приділяє уваги на нашому півдню, що атак безпілотниками. Вони в основному атакують південь і центр нашої країни”, — розповів військовий експерт.

Ворог планує складні маршрути

Олег Жданов каже, що в останніх атаках ударними безпілотниками можна виділити особливість: росіяни планують складні маршрути.

“Шахеди”, добираючись майже до цілі, починають кружляти в повітрі, скоріше за все, змінювати висоту польоту, що дуже сильно ускладнює їхнє супроводження. Їх виявляє, а потім супроводжує радіолокаційна станція. Коли складаються певні умови гарантованого ураження безпілотників, у оператора на екрані з'являється відповідне сповіщення, він натискає кнопку і пускає ракету. Мобільні групи відкривають вогонь по безпілотнику за командою операторів радіолокаційних станцій”, — пояснив Олег Жданов.

Коли безпілотник “блукає”, він може залишати зону спостереження радіолокаційної станції. Тому, за словами військового експерта, відсоток збитих БПлА трохи зменшився під час останніх атак.

Коли чекати на масований ракетний удар

Російська армія готується і найближчим часом, на жаль, ми можемо очікувати масованого ракетного удару по Україні. Водночас, за словами Олега Жданова, атаки ударними безпілотниками триватимуть.

“Це буде тривати до останнього дня ведення бойових людей. Залишиться одна ракета, вони все одно випустять її по нам. Як сказав Путін, навіть початок перемовного процесу не є підставою для припинення бойових дій. Так що вони будуть обстрілювати нас постійно”, — розповів військовий експерт.

На його думку, під ударом і надалі буде українська енергетична інфраструктура.

“Справа в тому, що ми нарощуємо наш енергетичну систему. Будуємо укриття для підстанцій та інших об'єктів генерації, посилюємо свою систему протиповітряної оборони. І в Росії зменшується кількість ракет. Як би вони не тужились, як би вони не хотіли, сьогодні 100 ракет одночасно, як це було у 2022-23 роках — вони не здатні організувати такий масований удар. Тому взимку перебої будуть, але в блэкауті ми сидіти, я думаю, не будемо”, — вважає Олег Жданов.

Путін провокує НАТО

Три російські безпілотники під час атаки по Україні у ніч проти 25 липня перетнули кордон Румунії. В країні другий день поспіль оголошували повітряну тривогу. За словами Олега Жданова, це не випадковість, це провокація з боку Росії.

“Це мрія Путіна — спровокувати НАТО на агресивні дії по відношенню до Росії. Він же поставив пряму залежність. Він сказав, що якась країна НАТО зіб'є російську ракету або “Шахед”, то вони будуть вважати це вступом НАТО у війну на боці України”, — каже військовий експерт.

Він пояснив, що “Шахед”, як і крилата ракета, не має зворотного зв'язку.

“У нього маршрут програмується заздалегідь. Одна справа, коли уламки збитого “Шахеда” можуть впасти на територію Румунії. А коли “Шахед” залітає на сім кілометрів вглиб території Румунії, то це означає, що точка прицілювання чи фінальна точка польоту була запрограмована саме в Румунії”, — розповів Олег Жданов.

Військовий експерт вважає, що НАТО і надалі буде намагатися “відсторонитися” від війни в Україні. Інакше Путін вимагатиме перемовин із світовими лідерами.

“Вони не будуть збивати. Я не знаю, що повинна статися в світі, щоб НАТО почало збивати російські ракети у власному повітряному просторі. Згадайте випадки з Польщею, зараз ми спостерігаємо з Румунією. НАТО буде намагатися максимально відсторонитися від цього конфлікту. Тому що, якщо вони зіб'ють російський засіб повітряного ураження, Росія оголосить, що війна стала світовою і буде вимагати перемовин з лідерами країн-членів НАТО”, — каже Олег Жданов.

Нагадаємо, Збройні сили України відбили одну з найбільших атак російської армії на заході Донеччини.

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