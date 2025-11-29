- Дата публікації
Плани Кремля провалилися: ДШВ не дали росіянам відрізати Донецьку область — Апостол
Командувач ДШВ підкреслив, що в ході боїв було фактично перемелено російську морську піхоту, яка була перекинута на цей напрямок, зокрема частини, що прийшли із Сумщини.
Сили оборони України не дали росіянам відрізати всю Донецьку область, як вони хотіли під час наступальної операції на Добропільському напрямку.
Про це сказав командувач ДШВ ЗСУ Олег Апостол в інтерв’ю ТСН в межах телемарафону.
«Плани противника були: з Добропільського напрямку вийти на Барвінкове і відрізати повністю всю Донецьку область. Зараз в них вже апетити трішки спали, зараз у них вже напрямок — Добропілля. З двох сторін має зайти морська піхота (РФ — ред.), зі сходу на захід, і 76 дивізія», — зазначив він.
Командувач ДШВ наголосив, що завдяки своєчасному рішенню вищого керівництва було застосовано Десантно-штурмові війська та певні підрозділи штурмових військ.
«І як ви бачите, що вищим керівництвом було прийнято рішення правильне. У нас застосували Десантно-штурмові війська — це мої бригади, і штурмові війська, певні їхні підрозділи. І ми зрізали ці „вуха“, якими противник вклинився. Там тільки в одній посадці, в одному Яру ми знищили 74 противника, в одному маленькому населеному пункті взяли 53 чоловіка в полон. Ми їх зрізали і плюс перемололи морську піхоту в прямому сенсі слова. у взаємодії з корпусом НГУ, з підрозділами якого ми взаємодіяли у смузі», — сказав він.
Апостол підкреслив, що в ході боїв було фактично «перемелено» російську морську піхоту, яка була перекинута на цей напрямок, зокрема частини, що прийшли із Сумщини.
«Своїми діями ми не дали противнику вийти на Барвінкове, й тим самим відрізати всю Донецьку область, як вони хотіли. Ну і перемололи морську піхоту (РФ). Ті частини, які прийшли з Сумщини. Це 177-ма, 40-ва, 155-та, 336-та — всі вони якраз брали учать там», — резюмував він.
Нагадаємо, керівник відділення комунікацій 79-ї бригади Десантно-штурмових військ Роман Писаренко повідомив, що біля Мирнограда на Донеччині тривають наджорсткі бої. На цю ділянку фронту російське командування стягнуло батальйони, полки, бригади та фактично цілу армію. Військовий каже, що в зоні відповідальності 79-ї бригади окупанти можуть рухатися «на метри або десятки метрів» лише так званою «сірою» зоною.