Командувач ДШВ ЗСУ Олег Апостол / © telegraf.com.ua

Реклама

Сили оборони України не дали росіянам відрізати всю Донецьку область, як вони хотіли під час наступальної операції на Добропільському напрямку.

Про це сказав командувач ДШВ ЗСУ Олег Апостол в інтерв’ю ТСН в межах телемарафону.

«Плани противника були: з Добропільського напрямку вийти на Барвінкове і відрізати повністю всю Донецьку область. Зараз в них вже апетити трішки спали, зараз у них вже напрямок — Добропілля. З двох сторін має зайти морська піхота (РФ — ред.), зі сходу на захід, і 76 дивізія», — зазначив він.

Реклама

Командувач ДШВ наголосив, що завдяки своєчасному рішенню вищого керівництва було застосовано Десантно-штурмові війська та певні підрозділи штурмових військ.

«І як ви бачите, що вищим керівництвом було прийнято рішення правильне. У нас застосували Десантно-штурмові війська — це мої бригади, і штурмові війська, певні їхні підрозділи. І ми зрізали ці „вуха“, якими противник вклинився. Там тільки в одній посадці, в одному Яру ми знищили 74 противника, в одному маленькому населеному пункті взяли 53 чоловіка в полон. Ми їх зрізали і плюс перемололи морську піхоту в прямому сенсі слова. у взаємодії з корпусом НГУ, з підрозділами якого ми взаємодіяли у смузі», — сказав він.

Апостол підкреслив, що в ході боїв було фактично «перемелено» російську морську піхоту, яка була перекинута на цей напрямок, зокрема частини, що прийшли із Сумщини.

«Своїми діями ми не дали противнику вийти на Барвінкове, й тим самим відрізати всю Донецьку область, як вони хотіли. Ну і перемололи морську піхоту (РФ). Ті частини, які прийшли з Сумщини. Це 177-ма, 40-ва, 155-та, 336-та — всі вони якраз брали учать там», — резюмував він.

Реклама

Нагадаємо, керівник відділення комунікацій 79-ї бригади Десантно-штурмових військ Роман Писаренко повідомив, що біля Мирнограда на Донеччині тривають наджорсткі бої. На цю ділянку фронту російське командування стягнуло батальйони, полки, бригади та фактично цілу армію. Військовий каже, що в зоні відповідальності 79-ї бригади окупанти можуть рухатися «на метри або десятки метрів» лише так званою «сірою» зоною.