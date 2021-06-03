"Пластиковий вік": хімік розповів про шкідливість поліетилену і продемонстрував цікавий експеримент

Гліб Репич, кандидат хімічних наук, викладач у дистанційній школі, завітав до ТСН.
Людство пройшло певні етапи: кам'яний вік, залізний вік, зараз вочевидь — пластиковий. Чи це тупик і скільки шкоди наробив пластиковий вік, про це 2 червня у сюжеті ТСН.19:30 розповів Гліб Репич, кандидат хімічних наук, викладач у дистанційній школі.
За його словами, найпопулярніший пластик — поліетилен, не розкладається взагалі.
"Але вчені розробили біодеградабельні пластики, які здатні розкладатися", — розповів хімік.
Під час експерименту Репич порівняв біодеградабельний зі звичайним поліетиленом. Він відірвав по шматочку кожного, закинув у пробірки і долив розчин лугу, а потім нагрів на спиртівці. Біодеградабельний відразу ж розклався, тоді як звичайний залишився міцним, як і раніше.
"Молекули поліетилену дуже схожі на гіпертрофовані молекули парафіну. І через це він не розкладається. Поліетилен постійно потрапляє на наші смітники і забруднює природу", — зазначає науковець.
Пан Гліб продемонстрував пакет з поліетилену, який розкладається. За словами хіміка, такі торбинки можна вільно купити у багатьох вітчизняних магазинах.
Він переконаний, що українці без проблем можуть відмовитися від шкідливого пластику на користь біодеградабельного.
Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила закон про заборону розповсюдження пластикових кульків. Чинності він набере вже за пів року. А штрафувати крамниці за використання поліетилену почнуть за дев’ять місяців.