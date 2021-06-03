"Пластиковий вік": хімік розповів про шкідливість поліетилену і продемонстрував цікавий експеримент

Гліб Репич, кандидат хімічних наук, викладач у дистанційній школі, завітав до ТСН.

Людство пройшло певні етапи: кам'яний вік, залізний вік, зараз вочевидь — пластиковий. Чи це тупик і скільки шкоди наробив пластиковий вік, про це 2 червня у сюжеті ТСН.19:30 розповів Гліб Репич, кандидат хімічних наук, викладач у дистанційній школі.

За його словами, найпопулярніший пластик — поліетилен, не розкладається взагалі.

"Але вчені розробили біодеградабельні пластики, які здатні розкладатися", — розповів хімік.

Під час експерименту Репич порівняв біодеградабельний зі звичайним поліетиленом. Він відірвав по шматочку кожного, закинув у пробірки і долив розчин лугу, а потім нагрів на спиртівці. Біодеградабельний відразу ж розклався, тоді як звичайний залишився міцним, як і раніше.

"Молекули поліетилену дуже схожі на гіпертрофовані молекули парафіну. І через це він не розкладається. Поліетилен постійно потрапляє на наші смітники і забруднює природу", — зазначає науковець.

Пан Гліб продемонстрував пакет з поліетилену, який розкладається. За словами хіміка, такі торбинки можна вільно купити у багатьох вітчизняних магазинах.

Він переконаний, що українці без проблем можуть відмовитися від шкідливого пластику на користь біодеградабельного.

Новини Україні: кандидат хімічних наук розповів, скільки шкоди наробив "пластиковий вік"

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила закон про заборону розповсюдження пластикових кульків. Чинності він набере вже за пів року. А штрафувати крамниці за використання поліетилену почнуть за дев’ять місяців.

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