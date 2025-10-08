"Плати або надішлемо відео катувань": як шантажують родичів зниклих воїнів і пропонують "вивіз з полону" за $8000

В Україні шахраї наживаються на родичах зниклих безвісти

На Майдані Незалежності у Києві є народний меморіал: сотні прапорців із іменами загиблих. Але є родини, які не можуть навіть написати ім’я, їхні близькі вважаються зниклими безвісти.

І саме в цю найболючішу мить з’являються шахраї. Вони продають надію: пошук — від 500 доларів, «визволення» з полону — тисячі. Сьогодні ми покажемо їхні схеми — від фейкових сторінок до діпфейків і навіть псевдоволонтерів.

Про це йдеться у розслідуванні проєкту «Хапуга.ua».

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: “ПОВЕРНЕМО З ПОЛОНУ, АЛЕ...”: як ШАХРАЇ дурять РОДИНИ ВІЙСЬКОВИХ і виманюють ТИСЯЧІ ДОЛАРІВ

Як наживаються на зниклих безвісти військових

Після зникнення близької людини час ніби зупиняється. Родини шукають бодай натяк на правду. І саме в цей момент з’являються «рятівники», які готові виконати будь-яку забаганку за відповідну ціну. На їх сторінках немає жодної особистої інформації, імен чи справжніх фотографій, лише картинки, створені за допомогою штучного інтелекту.

Пости підкріплюють емоційними закликами: «допоможемо повернути додому», «звертайтесь до нас — ми найкращі у допомозі військовим» і так залучають людей, які в пошуках.

Ціна залежить від «послуги». Часто це мінімальні суми для першого контакту і великі — для «вивезення бійця» чи «повного відео». Типові тарифи, які ми бачили у відкритому доступі у таких оголошеннях: пошук — від 500 USD; вивезення тіла — від 1500 USD; вивіз за кордон — від 6000 USD; вивіз бійця з фронту — від 8000 USD.

Чому це працює? Бо люди, які чекають роками на відповідь, живуть в нескінченній невідомості. Вони прокидаються кожну ніч і думають, чи живий їхній близький. І коли їм хтось пропонує «швидке рішення», навіть підозріле — вони ризикують.

Жодних гарантій. Лише картка для переказу, вони не торгують послугами. Вони торгують надією.

Тих, хто обіцяє родичам безвісти зниклих військових знайти про них інформацію — безліч.

І це лише кілька прикладів зі зведень правоохоронців та ЗМІ. Шахрайські схеми з вимаганням грошей з родичів зниклих безвісти військових фіксують по всій Україні. Хтось вимагає гроші за «пошук», інші прикриваються статусом волонтера чи навіть представляються правоохоронцями. Усі ці випадки різні, але об’єднує їх одне — це злочин.

«Як закон кваліфікує взагалі такі злочини? Насправді, дуже просто. Стаття 190 Кримінального кодексу України — це шахрайство. Далі вже наскільки відбувалося. Якщо використовуються підробні документи, то це стаття 358, використання підробних документів. Якщо особа представляється правоохоронцем, то це присвоєння владних повноважень. Якщо пропонує передати комусь неправомірну вигоду, то це підбурювання додачі неправомірної вигоди», — каже Сергій Войченко, адвокат.

Аферисти генерують зображення та погрожують родичам військових

Тож юридично все зрозуміло. Але шахраї завжди на крок попереду — існує ще більш підла технологія, яка робить надію буквально реалістичною і в руках шахраїв стає небезпечним інструментом тиску на вразливих родичів безвісти зниклих воїнів. Сьогодні аферисти не лише пишуть повідомлення. Вони генерують зображення з тими бійцями, які давно не на зв’язку. Ми покажемо, як працює ця схема.

«Втратила зв’язок зі своїм чоловіком 19 листопада він офіційно зник безвісті на тому місяць на тих момент я була на 9-му місяці вагітності», — каже Олена Пятина, дружина безвісти зниклого військовослужбовця.

Відтоді пошук тривав скрізь: у соцмережах, телеграм-каналах, на сайтах.

«Після викладання у Фейсбук мені почали писати ну не дуже добрі люди», — каже жінка.

І саме тоді з’явилися ті, хто вирішив скористатися відчаєм жінки. Шахраї створювали підроблені фото — нібито з її чоловіком, насправді ж — діпфейк, створений за допомогою штучного інтелекту.

«Просто вони знайшли якогось хлопця, солдата, і фотошопом накладають фото близьких, рідних і відправляють», — каже Олена Пятина

Олені навіть пропонували «відео-розмову» з чоловіком. Звісно ж, за гроші, які вона мала б перерахувати наперед.

Та справжній шантаж почався, коли жінці написали: якщо до вечора вона не заплатить — їй надішлють відео катувань чоловіка.

«Вони пропонували мені скинути їм 20 тисяч рублів. Якщо я їм не скину, вони відправлять мені фото або відео, де моєму чоловіку ми відрізають вуха. Відрізають голову, уші, як його розчленовують», — каже жінка.

Олена не піддалася. Вона зберегла переписку і передала її в СБУ. Номер виявився зареєстрованим в окупованому Херсоні.

Але жінка зізнається: інші могли б заплатити. Особливо ті, хто роками чекає бодай якоїсь звістки про рідних. І саме на цьому беззахисному стані грають шахраї. Їхня мета завжди одна — виманити гроші.

Олена радить тим, хто опиняється в подібній ситуації, одне: не панікувати і не вести переписку далі.

Що кажуть юристи

Перш за все адвокати наголошують: у родин зниклих безвісти є офіційні інституції, які мають займатися пошуком і наданням інформації.

«От у нас є командування військової частини. Друге — це Міністерство оборони України. Третє — це об’єднаний центр пошуку та звільнення полонених. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, який при СБУ. Міжнародний комітет Червоного Христа — це основний міжнародний канал. Уповноважений Верховної Ради справ людини і регіональний ТЦК», — каже адвокат Сергій Войченко.

І саме ці структури єдині можуть дати підтверджену інформацію. Усе інше — це поле для шахраїв. Але попри наявність офіційних інституцій, яким варто довіряти, чимало людей опиняються в пастці тих, хто вміло маскується під «своїх».

Як волонтер домовлявся про звільнення з полону

І якщо в попередніх випадках шахраї ховалися за анонімними сторінками й підробленими відео, то є історія ще цинічніша. Тут було конкретне ім’я, конкретна людина, яка називала себе волонтером. Він обіцяв повернути рідних, показати фото і навіть домовитись про визволення з полону. Його знали багато родин, йому довіряли. Але насправді це була чергова пастка. Ім’я цієї людини — Олександр Юношев на прізвисько «Прат».

За словами родичів безвісти зниклих, він представляв себе як волонтер, який має доступ до «контактів», «джерел», здатних дізнатися про статус, місцезнаходження чи долю зниклого. Він вів активну переписку та телеграм канали, обіцяв фото чи відео з полону, мовляв, «вирішить справу».

«Стикнулася цією історією в 2023 році, коли зник мій чоловік під Бахмутом Я до нього звернулася через два місяці після його зникнення він мені надав інформацію що мій чоловік в колонії він. Він взяв за це 700 доларів», — каже постраждала, дружина безвісти зниклого військовослужбовця.

Цей випадок — не поодинокий. Протягом кількох років «Прата» знали у всіх пошукових групах. Він працював відкрито, і чимало людей зверталися до нього саме через відсутність інформації від офіційних органів.

«І багато людей зверталися до нього того, що його ніхто, як сказати так, не прикрив за два роки. І зі своєю ситуацією я скажу так, тому що протягом двох років від офіційних органів, координаційний штаб, СБУ, поліція, ніхто мені не надав інформацію. Тому люди звертаються потім до шахраїв», — каже постраждала, дружина безвісти зниклого військовослужбовця.

Згодом «Прат» почав пропонувати відео з полону зі зниклими воїнами та навіть включення до списків на обмін. Ціна зростала: півтори тисячі доларів, чотири, сім, іноді понад десять тисяч.

«Через деякий час він запропонував, щоб зняти відео з моїм чоловіком, чи у нього є зв’язки, щоб був офіційно підтверджений, щоб включити його в обмін. Він за це попросив півтори тисячі доларів. Ще я знаю, що він брав за визволення з полону, там вже другі суми були, набагато більші», — каже постраждала, дружина безвісти зниклого військовослужбовця.

Але «Прат» заробляв не лише на таких послугах. Він позиціонував себе як волонтер, демонстрував гуманітарні поїздки, допомогу військовим. Люди надсилали йому пожертви, вірячи, що він справді допомагає.

«Було це шахрайською дією, тому що я також йому протягом цього часу донатила, тому що він ще й волонтерством займався, з його слів. Він там поїздив, то дитячі будинки нам відео знімав, то дітям допомагав. Я йому гарні суми відправляла на допомогу, військовим», — каже постраждала, дружина безвісти зниклого військовослужбовця

За весь час спілкування з «Пратом» ця жінка втратила тисячі доларів.

«Я думаю, до 7 тисяч доларів йому відіслала», — каже жінка.

Попри всі його обіцянки, реальної допомоги родини так і не отримували. І ця жінка — не єдина. За попередньою інформацією, близько 27 родин постраждали від схем Олександра Юношева.

Ірина Щирська — також одна з тих, хто повірив його обіцянкам.

«У травні місяці мені рекомендує мама зниклого безвісти тмпу, як спеціаліста по розшуку, а от і цей спеціаліст, вона каже, що він знайшов інформацію, що її син в полоні, от і вона каже, може попробуй звернутися. І він бере за пошуки 700 доларів, якщо за два місяці інформацію не знаходить, ти можеш вернути цю інформацію, ти можеш вернути гроші. І ми ще тоді поговорили в травні з родиною, з дружиною Коліною, що чи будемо звертатися чи ні», — каже Ірина Щирська, постраждала, сестра безвісти зниклого.

На той момент родина вже витратила десятки тисяч гривень на адвокатів. І тому 700 доларів за інформацію про брата Ірини здалися невисокою ціною за ще один шанс.

Але з часом «послуги» «Прата» тільки дорожчали. Жінка платила не лише за пошук інфорамції, а й фінансово підтримувала Юношева, бо вірила, що він справді шукає її брата.

Але замість обіцяних фото, відео чи підтверджень — місяці мовчання.

«І так, він має багато інформації, але він нікому нічого не дав, абсолютно. Він обіцяв нам фото, відео, він їх не дав. Він обіцяв докази перебування в колонії, він їх не дав. Він раз взяв 700 доларів, другий раз взяв 700 доларів», — каже Ірина Щирська, постраждала, сестра безвісти зниклого військовослужбовця.

Але для Ірини найбільший удар — не втрачені гроші. Її найбільший біль у тому, що час і надія виявилися змарнованими. Бо поруч із обманом шахраїв — інша трагедія: відсутність офіційної інформації.

Коли ніхто не дає жодної інформації, люди залишаються сам на сам із невідомістю. І саме в цю порожнечу заходять аферисти. Вони користуються болем і відчаєм, підміняючи офіційні структури і пропонуючи те, що, по суті, мала б робити держава.

Шахрай продає надію. Але за цю надію родини платять не лише грошима. Вони платять своїм часом, своїми нервами і життям у постійній невизначеності. І саме ця невідомість — найстрашніше.

Наразі Олександру Юношеву, відомому як «Прат», повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 ККУ — шахрайство, вчинене у великих розмірах. 6 жовтня Харківський суд має розглянути його справу.

