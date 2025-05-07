Плавці з ракетами: аналітик розповів про нову зброю ЗСУ, яка жахатиме армію РФ

Українські морські дрони тепер здатні атакувати ворога керованими ракетами / © ТСН

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Про військову ситуацію на Чорному морі, яка ще недавно могла сприйнятись як фантастична, днями розповіли окремі користувачі в соцмережах, а в коментарі для ТСН.ua її підтвердив військовий аналітик Євген Дикий.

За його даними, українські військові тепер мають можливість воювати в Чорному морі морськими дронами, які озброєні керованими ракетами та атакувати вишки, за які постійно точиться боротьба між ЗСУ та ЗС РФ, щоб розміщувати там розвідувальне обладнання.

«Йдеться про наші дрони, які атакували «вишки Бойка». Таке відео зняли росіяни. Після боїв за Зміїний почався такий регулярний «заміс» за «вишки Бойка». Спочатку як з нашого боку, так і з ворожого використовувались і люди. Тобто висаджувались люди. Обидві сторони прийшли до висновку, що довго перебувати людям там не вийде, тому час від часу туди навідувались, щоб розмістити розвідувальне обладнання», — розповів в коментарі для ТСН.ua Євген Дикий.

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Та пояснив: «Самі вишки нікому не потрібні, а от точка, де вони знаходяться — вкрай важлива. Розташування апаратури на цих вишках дозволяє фактично бачити і чути весь сектор моря від Зміїного до західного узбережжя Криму. Відповідно, для нас важливо, щоб там не було нічого російського, а для ворога — навпаки».

Та уточнює, що якоїсь інсайдерської інформації, крім відеопідтвердження, немає.

«Важливо, що у нас є повна лінійка унікальної техніки, яку до нас ніколи ніхто не робив», — каже аналітик.

І продовжує: «Це і зенітні морські дрони, і морські дрони з керованими протитанковими ракетами, і морські дрони-дрононосці. Все це є абсолютно інноваційним в історії людства, в історії морських війн. Такого ніхто не розробляв, тим більше, не було бойового застосування. Фактично ми встановлюємо новий стандарт морської війни 21 століття. Ворог, слава Богу, відстає. Для них пріоритет — як боротися з нашими дронами. Нічого простішого, як використання авіації вони поки не знайшли. Але з появою наших зенітних дронів авіація теж відпадає. Це не означає, що ворожа армія зупиниться. Вони шукатимуть можливості. Але на даний момент ми їх переграли та є хазяїнами Чорного моря».

На питання про те, що ще зможуть морські дрони з ракетами, Дикий відповів так: «Я думаю, що на черзі якись цікавинки із Севастополя або Новоросійська. Ці дрони не зайдуть в закриті бухти, але вони можуть підійти достатньо близько, щоб випустити ракети, рої FPV-дронів, які зайдуть в закриті бухти».

Раніше повідомлялось про те, що Путін зробив заяву про закінчення війни в Україні.

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