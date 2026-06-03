Плавучий аеродром зі штучним інтелектом: воїни ЗСУ розповіли про унікальний таємний катер (відео)

"Баракуда" / © ТСН

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Українські безекіпажні катери продовжують еволюціонувати, перетворюючись із класичних дронів-камікадзе на багатофункціональні морські та річкові роботизовані комплекси.

Однією з найуспішніших таємних новинок на фронті став унікальний безекіпажний катер «Баракуда». Цей апарат спроможний не лише знищувати ворожі склади боєприпасів та мінувати дніпровські протоки на Херсонщині, а й слугувати автономною морською платформою для запусків дронів-перехоплювачів, які зупиняють російські «Шахеди».

Катер «Barracuda» — це повністю українська розробка, що поєднує новітні інженерні рішення з елементами штучного інтелекту. Як саме працює та полює унікальний водний робот — бачив кореспондент ТСН Сергій Осадчук.

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Як воює унікальний безекіпажний катер

У мережі вже з’явилися перші унікальні кадри операцій, які проводять оператори «Баракуди». На відео зафіксовано, як безекіпажний катер непомітно проникає крізь водні перешкоди вглиб ворожих позицій, дорогою приховано розкидає міни, а згодом, діючи як класичний камікадзе, влучно атакує пришвартований човен із кулеметом та повністю знищує логістичну базу російських окупантів під акомпанемент потужних вибухів.

Один з операторів «Баракуди», одесит із позивним «Хатап», не просто керує апаратом дистанційно — перед кожним бойовим виходом він особисто програмує кожну траєкторію та алгоритм дій роботизованого човна. До повномасштабного вторгнення чоловік працював у сфері IT, займаючись звичайним ремонтом комп’ютерів. Він із болем згадує перші дні війни, коли на власні очі бачив, як Одесу з моря безкарно обстрілювали кораблі Чорноморського флоту РФ.

«Хатап», оператор безекіпажного катера 40-ї ОБрМП 30-го КМП ВМС ЗСУ: «Вже тоді була така думка, що можливо б було розробити чи десь знайти, чи купити якийсь катер, який зміг би підплисти і знищити цей корабель. Тому що постійно були обстріли Одеси, і вони з моря обстрілювали усю Україну крилатими ракетами. Але це була ідея і мрія».

Згодом ця мрія трансформувалася в реальність. Айтівець потрапив до новоствореного спецпідрозділу, який очолив колишній поліцейський та досвідчений спецпризначенець із позивним «Коп». Спільно з групою однодумців, військових та профільних українських інженерів вони розробили унікальний дрон, адаптований під специфіку бойових дій як на річці, так і у відкритому морі.

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Робот-мультитул: модульна система та повітряний десант на Дніпрі

Головна конструктивна особливість «Баракуди» полягає в її модульності. Платформа здатна нести найрізноманітніші типи озброєння залежно від поставленої оперативно-тактичної мети, проникаючи у плавні та протоки, де на неї ніхто не чекає.

«Коп», командир спецпідрозділу «Баракуда» 40-ї ОБрМП 30-го КМП ВМС ЗСУ: «В основному усі катери йдуть як дрони-камікадзе. Плюс на собі несе модулі, у яких є різного типу для виконання завдання: або носій дронів, або бомбомет, як ми його називаємо, який мінує акваторію водну, якщо потрібно, і розміновує. Це ручні протитанкові гармати, ракети — це багатофункціональний безекіпажний катер».

Під час чергової підготовки до операції на Дніпрі бійці розставляють на платформі катера маленькі FPV-дрони, обережно підгинаючи антени. У спеціальний захищений відсік завантажують авіаційні безпілотники, після чого під характерний звук герметично закривається кришка люка.

Роботизована платформа непомітно та безшумно підходить впритул до окупованого росіянами берега. Далі кришка автоматично відкривається, і з люка під гучний свист двигунів один за одним вилітають маленькі ударні FPV-дрони. Вони злітають прямо з води, перетворюючи катер на плавучий мікроаеродром.

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Результат такої комбінованої атаки — миттєвий мінус чергового ворожого складу боєприпасів. Тепловізійна камера з повітря чітко фіксує, як українські воїни добряче підсмажили загарбників та повністю викурили їх з острова в нижній дельті Дніпра.

«Коп» про психологічний ефект розробки: «Після нашого заходу на рубежі і виконання бойового завдання вони два-три тижні бояться залізати в човни. Вони їх навіть розстрілюють. Це не те що вони штурмують або ротують, вони бояться сісти в них, тому що це приїхав робот, і він вибухнув, і розірвав той човен разом з ними».

Одеський гумор проти російських радарів

Окрім суто вогневого ураження, оператори «Баракуди» регулярно влаштовують окупантам виснажливі психологічні атаки, використовуючи катер навіть без зброї. Робот тихо підходить впритул до ворожих фортифікацій у темну пору доби та починає транслювати несподівані аудіопослання через потужний гучномовець. Тут у нагоді бійцям стає фірмовий одеський гумор.

«Хатап», оператор безекіпажного катера: «Для того щоб їх трохи налякати, ми подумали, що ми будемо говорити у мікрофон різними мовами: англійською, румунською, німецькою — трохи хто знав. А після цього було перехоплення їхнього радіоефіру, на якому вони сказали, що біля 50 іноземних найманців знаходяться на Херсонщині і керують малими безекіпажними катерами».

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Використання таких річкових та морських роботизованих помічників на фронті вже стало щоденною практикою, а їхній функціонал безперервно вдосконалюється інженерами підрозділу. Станом на сьогодні розроблено та успішно випробувано вже півтора десятка різноманітних модифікацій цього дрона, а дальність його застосування та радіус стабільного сигналу постійно зростають.

Окрім цього, останні оновлення дозволяють керувати «Баракудою» через супутникові системи, перебуваючи навіть в іншій країні. Це відкриває унікальну можливість дистанційно долучатися до лав спецпідрозділу новим висококласним ІТ-фахівцям та інженерам з усього світу.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН НОВИНИ 12:00 3 червня. АТАКА СОТЕНЬ ДРОНІВ! ПОЖЕЖА у Петербурзі! У кого ЗАБЕРУТЬ БРОНЮВАННЯ?

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