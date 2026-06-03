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Плавучий аеродром зі штучним інтелектом: воїни ЗСУ розповіли про унікальний таємний катер (відео)
Ексклюзивний репортаж ТСН про унікальний український водний дрон «Баракуда», який нищить склади БК окупантів на Дніпрі, мінує акваторії та слугує носієм для FPV-дронів.
Українські безекіпажні катери продовжують еволюціонувати, перетворюючись із класичних дронів-камікадзе на багатофункціональні морські та річкові роботизовані комплекси.
Однією з найуспішніших таємних новинок на фронті став унікальний безекіпажний катер «Баракуда». Цей апарат спроможний не лише знищувати ворожі склади боєприпасів та мінувати дніпровські протоки на Херсонщині, а й слугувати автономною морською платформою для запусків дронів-перехоплювачів, які зупиняють російські «Шахеди».
Катер «Barracuda» — це повністю українська розробка, що поєднує новітні інженерні рішення з елементами штучного інтелекту. Як саме працює та полює унікальний водний робот — бачив кореспондент ТСН Сергій Осадчук.
Як воює унікальний безекіпажний катер
У мережі вже з’явилися перші унікальні кадри операцій, які проводять оператори «Баракуди». На відео зафіксовано, як безекіпажний катер непомітно проникає крізь водні перешкоди вглиб ворожих позицій, дорогою приховано розкидає міни, а згодом, діючи як класичний камікадзе, влучно атакує пришвартований човен із кулеметом та повністю знищує логістичну базу російських окупантів під акомпанемент потужних вибухів.
Один з операторів «Баракуди», одесит із позивним «Хатап», не просто керує апаратом дистанційно — перед кожним бойовим виходом він особисто програмує кожну траєкторію та алгоритм дій роботизованого човна. До повномасштабного вторгнення чоловік працював у сфері IT, займаючись звичайним ремонтом комп’ютерів. Він із болем згадує перші дні війни, коли на власні очі бачив, як Одесу з моря безкарно обстрілювали кораблі Чорноморського флоту РФ.
«Хатап», оператор безекіпажного катера 40-ї ОБрМП 30-го КМП ВМС ЗСУ: «Вже тоді була така думка, що можливо б було розробити чи десь знайти, чи купити якийсь катер, який зміг би підплисти і знищити цей корабель. Тому що постійно були обстріли Одеси, і вони з моря обстрілювали усю Україну крилатими ракетами. Але це була ідея і мрія».
Згодом ця мрія трансформувалася в реальність. Айтівець потрапив до новоствореного спецпідрозділу, який очолив колишній поліцейський та досвідчений спецпризначенець із позивним «Коп». Спільно з групою однодумців, військових та профільних українських інженерів вони розробили унікальний дрон, адаптований під специфіку бойових дій як на річці, так і у відкритому морі.
Робот-мультитул: модульна система та повітряний десант на Дніпрі
Головна конструктивна особливість «Баракуди» полягає в її модульності. Платформа здатна нести найрізноманітніші типи озброєння залежно від поставленої оперативно-тактичної мети, проникаючи у плавні та протоки, де на неї ніхто не чекає.
«Коп», командир спецпідрозділу «Баракуда» 40-ї ОБрМП 30-го КМП ВМС ЗСУ: «В основному усі катери йдуть як дрони-камікадзе. Плюс на собі несе модулі, у яких є різного типу для виконання завдання: або носій дронів, або бомбомет, як ми його називаємо, який мінує акваторію водну, якщо потрібно, і розміновує. Це ручні протитанкові гармати, ракети — це багатофункціональний безекіпажний катер».
Під час чергової підготовки до операції на Дніпрі бійці розставляють на платформі катера маленькі FPV-дрони, обережно підгинаючи антени. У спеціальний захищений відсік завантажують авіаційні безпілотники, після чого під характерний звук герметично закривається кришка люка.
Роботизована платформа непомітно та безшумно підходить впритул до окупованого росіянами берега. Далі кришка автоматично відкривається, і з люка під гучний свист двигунів один за одним вилітають маленькі ударні FPV-дрони. Вони злітають прямо з води, перетворюючи катер на плавучий мікроаеродром.
Результат такої комбінованої атаки — миттєвий мінус чергового ворожого складу боєприпасів. Тепловізійна камера з повітря чітко фіксує, як українські воїни добряче підсмажили загарбників та повністю викурили їх з острова в нижній дельті Дніпра.
«Коп» про психологічний ефект розробки: «Після нашого заходу на рубежі і виконання бойового завдання вони два-три тижні бояться залізати в човни. Вони їх навіть розстрілюють. Це не те що вони штурмують або ротують, вони бояться сісти в них, тому що це приїхав робот, і він вибухнув, і розірвав той човен разом з ними».
Одеський гумор проти російських радарів
Окрім суто вогневого ураження, оператори «Баракуди» регулярно влаштовують окупантам виснажливі психологічні атаки, використовуючи катер навіть без зброї. Робот тихо підходить впритул до ворожих фортифікацій у темну пору доби та починає транслювати несподівані аудіопослання через потужний гучномовець. Тут у нагоді бійцям стає фірмовий одеський гумор.
«Хатап», оператор безекіпажного катера: «Для того щоб їх трохи налякати, ми подумали, що ми будемо говорити у мікрофон різними мовами: англійською, румунською, німецькою — трохи хто знав. А після цього було перехоплення їхнього радіоефіру, на якому вони сказали, що біля 50 іноземних найманців знаходяться на Херсонщині і керують малими безекіпажними катерами».
Використання таких річкових та морських роботизованих помічників на фронті вже стало щоденною практикою, а їхній функціонал безперервно вдосконалюється інженерами підрозділу. Станом на сьогодні розроблено та успішно випробувано вже півтора десятка різноманітних модифікацій цього дрона, а дальність його застосування та радіус стабільного сигналу постійно зростають.
Окрім цього, останні оновлення дозволяють керувати «Баракудою» через супутникові системи, перебуваючи навіть в іншій країні. Це відкриває унікальну можливість дистанційно долучатися до лав спецпідрозділу новим висококласним ІТ-фахівцям та інженерам з усього світу.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН НОВИНИ 12:00 3 червня. АТАКА СОТЕНЬ ДРОНІВ! ПОЖЕЖА у Петербурзі! У кого ЗАБЕРУТЬ БРОНЮВАННЯ?