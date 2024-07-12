Племінниця міністра оборони РФ розповіла, чи зв’язувався батько з Бєлоусовим під час війни

Наталія Вертинська зазначила, що знайти в Мережі людину такого рангу, як її дядько, – це марна справа.

Двоюрідна племінниця міністра оборони РФ, киянка Наталія Вертинська розповіла, чи намагався її батько зв’язатися з Андрієм Бєлоусовим під час повномасштабної війни проти України.

Про це Вертинська сказала в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.

"Я не думаю, що він (батько – ред.) намагався з ним (Бєлоусовим – ред.) зв’язатися. Навіть якщо він намагався, то це марна справа, тому що людина такого рангу – її не знайдеш ні в "Однокласниках", ні "ВКонтактє", ні на Facebook", – розповіла родичка міністра оборони РФ.

Водночас вона додала, що сама колись намагалася знайти Бєлоусова:

"Мені якось так було не дуже цікаво, але я просто подумала "а раптом". Я не знайшла. Але я й не сильно старалась, якщо чесно".

"Але зараз, коли його призначили, і коли таке відбулося в Україні – коли розбомбили лікарню, в якій лікували мою доньку – у мене просто вже немає сил мовчати", – зазначила Вертинська.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ексклюзив: інтерв’ю з племінницею міністра оборони РФ

Нагадаємо, після ракетної атаки на "Охматдит" Вертинська звернулася до свого дядька – Бєлоусова – з закликом "зупинитися". В інтерв’ю ТСН племінниця російського міністра оборони пояснила, навіщо вона записала відеозвернення.

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