Пляжі Одеси чи чотири області: експерт пояснив, навіщо Кремль погрожує півдню України

Військовий експерт назвав дві загрози, які існують для Одеси

Реклама

На тлі переговорів про можливе зупинення бойових дій в Україні, Росія погрожує захопленням Одеси. Нещодавно Дмитро Пєвцов, російський пропагандист, колишній актор та політик, заявив, що: «Росії потрібно дійти до пляжів Одеси».

Зрозуміло, що така заява могла бути зроблена цілком умисно, щоб наробити зайвого шуму в інформаційному просторі.

ТСН.ua дізнавався, чи є така загроза для південному регіону з боку окупантів та взагалі, чи вистачить росіянам сил, щоб дістатися до одеських пляжів.

Реклама

Військовий експерт Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці та колишній заступник начальника Генерального штабу, нагадує, що плани щодо захоплення Одеси були у Путіна ще на початку повномасштабної війни. Тоді противнику вдалося захопити Херсон і просунутись південним регіоном до Миколаєва, з перспективою у бік Одеси.

Які існують загрози: з моря та Придністров’я

Експерт додає, що для реалізації таких планів росіяни планували залучати десантні кораблі Чорноморського флоту, підводили їх максимально близько до наших берегів.

«Крім того, слід пам’ятати, що у росіян є військова база на території Придністров’я. Свого часу з країн Варшавського договору на базу звозили різноманітні боєприпаси. Вона існує до цього часу і налічує плюс-мінус 6 тисяч російських військовослужбовців», — розповідає ТСН.ua Ігор Романенко.

Експерт нагадує, одна зі стратегічних задач Путіна — відрізати Україну від Чорного моря. Крим Росія вже відібрала у 2014 році, тому від заданої стратегії і планів диктатора росіяни не відмовляються.

Реклама

Справжня ціль Путіна на цей час

Романенко пояснює, на чому зараз зосереджені сили окупантів:

«Зараз ситуація така: ті чотири області України, які Путін незаконно додав до російської конституції — це основна ціль Путіна на даний момент. Росіяни роблять все можливе, щоб цей факт визнала Україна, але добре розуміють, що ми на це ніколи не підемо, тому таке „визнання“ хочуть отримати від Європи та США», — пояснює Романенко.

Експерт додає, що європейці не збираються цього визнавати, а от щодо США, питання залишається відкритим. Зараз Путін робить все, щоб «узаконити» захоплення саме цих чотирьох областей, тому питання півдня України у нього не на часі.

Чому росіянам «зарано готувати плавки»

Ігор Романенко зазначає, що наразі у противника немає сил та ресурсів для просування ще й до Одеси.

Реклама

«Теоретично підтримати такий наступ міг би Чорноморський флот Росії, але він у цій зоні взагалі не з’являється, у зв’язку з тим, що ми там їх вибиваємо. А зараз б’ємо і по місцю базування у Новоросійську. Тобто підтримки з моря, яка була на початок війни, зараз у росіян немає», — каже генерал-лейтенант.

Він зазначає, що існують плани щодо патрулювання акваторії Чорного моря в районі Одеси британцями, французами та навіть турками.

«Щодо турків, то це під питанням, бо вони грають на два боки, а от щодо французів та британців — цілком реально. Це могло б посилити позицію України щодо безпеки у південних регіонах. Але таке можливо лише у випадку зупинення бойових дій», — пояснює Ігор Романенко.

Висновок експерта

Експерт вважає нереалістичними плани Росії щодо захоплення Одеси та її пляжів на поточний момент.

Реклама

«На поточний час захоплення Одеси — це неможливо. Але від таких планів росіяни не відмовилися, тому готувати плавки для пляжів Одеси їм зарано. А для того, щоб зупинити наступ противника на сході нам потрібна більша підтримка ззовні, від партнерів — швидка і у широкому спектрі. Врешті, нам треба розраховувати на справжніх союзників, а також максимально використовувати внутрішні резерви, чого зараз, на жаль, не відбувається», — підсумовує Ігор Романенко.