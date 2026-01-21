- Дата публікації
Плюс 8 у квартирі Ліни Костенко: жахливі кадри з будинку літераторів у Києві
У Києві мешканці 13-поверхівки живуть за +3 градусів у квартирах. Серед тих, хто мерзне — Ліна Костенко.
Холод, відсутність світла і жодної змоги бодай щось приготувати — так уже тиждень живуть люди у знаменитому «будинку літераторів» у самому центрі столиці. У 13-поверховій будівлі немає газу, тож знеструмлення означає повний колапс. Серед тих, хто змушений виживати у крижаних стінах — легендарна поетеса Ліна Костенко. У її квартирі зараз лише вісім градусів тепла.
Як тримаються кияни та що кажуть комунальники — з’ясовував кореспондент ТСН Дмитро Фурдак.
Антирекорди термометрів: +3 у залі
Мешканці будинку в Шевченківському районі наперебій розповідають про свій побут. Підніматися на верхні поверхи доводиться пішки, а у квартирах люди перебувають у кількох шарах вуличного одягу.
У докторки мистецтвознавства та лауреатки Шевченківської премії Тетяни Кара-Васильєвої кімнатний термометр фіксує справжній антирекорд.
Тетяна Кара-Васильєва: «От подивіться на градусник, скільки? Плюс три. На кухні в мене майже Африка — там сім градусів».
Батареї в оселі науковиці холодні ще від минулої весни. Електроплита не працює через відсутність живлення, яке часом зникає на 26 годин поспіль. Рятується жінка читанням: «Я сиджу і читаю Домонтовича — "Дівчина з ведмедиком" і "Доктор Серафікус". Аби не збожеволіти».
Ліна Костенко мерзне разом із сусідами
У цьому ж будинку живе відома поетеса Ліна Костенко. Хоча Ліна Василівна вкрай рідко з'являється в публічному просторі, цього разу вона дозволила сусідам переказати правду про умови свого життя.
Роксана Харчук, лауреатка Державної премії: «Ліна Василівна дозволила мені про це сказати. У другому під’їзді, де вона живе, жахлива температура. У неї вісім градусів. У Ліни Костенко — вісім градусів».
Гумор крізь лід
Павло Сингаївський, ще один житель багатоповерхівки, намагається ставитися до ситуації з іронією. Каже, що в холоді краще зберігається здоров’я і продукти — холодильник однаково не потрібен. Проте як архітектор він серйозно занепокоєний станом будівлі.
Павло Сингаївський: «З цього можна робити велику трагедію і пускати сльози, але я боюся, що вони позамерзають. Якщо в середині стіни нуль градусів, то всі стояки, які там заховані, можуть просто лопнути».
Що кажуть комунальники?
ТСН вдалося зв’язатися з інженером з експлуатації житлових будівель району Андрієм Лукашенком. З розмови стає зрозуміло — телефон у нього не замовкає ні на секунду.
Андрій Лукашенко, інженер: «Маємо те, що маємо, ну що ж я можу вам сказати. У будинку працюють троє комунальників, але не все в їхніх силах. Занадто багато лиха чинять російські обстріли».
Попри обіцянки «зарадити всім, чим зможуть», мешканці будинку літераторів продовжують замерзати, називаючи умови свого існування «мікроконцентраційним табором».
