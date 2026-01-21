Плюс 8 у квартирі Ліни Костенко: жахливі кадри з будинку літераторів у Києві

Київ / © ТСН

Холод, відсутність світла і жодної змоги бодай щось приготувати — так уже тиждень живуть люди у знаменитому «будинку літераторів» у самому центрі столиці. У 13-поверховій будівлі немає газу, тож знеструмлення означає повний колапс. Серед тих, хто змушений виживати у крижаних стінах — легендарна поетеса Ліна Костенко. У її квартирі зараз лише вісім градусів тепла.

Як тримаються кияни та що кажуть комунальники — з’ясовував кореспондент ТСН Дмитро Фурдак.

Антирекорди термометрів: +3 у залі

Мешканці будинку в Шевченківському районі наперебій розповідають про свій побут. Підніматися на верхні поверхи доводиться пішки, а у квартирах люди перебувають у кількох шарах вуличного одягу.

У докторки мистецтвознавства та лауреатки Шевченківської премії Тетяни Кара-Васильєвої кімнатний термометр фіксує справжній антирекорд.

Тетяна Кара-Васильєва: «От подивіться на градусник, скільки? Плюс три. На кухні в мене майже Африка — там сім градусів».

Батареї в оселі науковиці холодні ще від минулої весни. Електроплита не працює через відсутність живлення, яке часом зникає на 26 годин поспіль. Рятується жінка читанням: «Я сиджу і читаю Домонтовича — "Дівчина з ведмедиком" і "Доктор Серафікус". Аби не збожеволіти».

Ліна Костенко мерзне разом із сусідами

У цьому ж будинку живе відома поетеса Ліна Костенко. Хоча Ліна Василівна вкрай рідко з'являється в публічному просторі, цього разу вона дозволила сусідам переказати правду про умови свого життя.

Роксана Харчук, лауреатка Державної премії: «Ліна Василівна дозволила мені про це сказати. У другому під’їзді, де вона живе, жахлива температура. У неї вісім градусів. У Ліни Костенко — вісім градусів».

Гумор крізь лід

Павло Сингаївський, ще один житель багатоповерхівки, намагається ставитися до ситуації з іронією. Каже, що в холоді краще зберігається здоров’я і продукти — холодильник однаково не потрібен. Проте як архітектор він серйозно занепокоєний станом будівлі.

Павло Сингаївський: «З цього можна робити велику трагедію і пускати сльози, але я боюся, що вони позамерзають. Якщо в середині стіни нуль градусів, то всі стояки, які там заховані, можуть просто лопнути».

Що кажуть комунальники?

ТСН вдалося зв’язатися з інженером з експлуатації житлових будівель району Андрієм Лукашенком. З розмови стає зрозуміло — телефон у нього не замовкає ні на секунду.

Андрій Лукашенко, інженер: «Маємо те, що маємо, ну що ж я можу вам сказати. У будинку працюють троє комунальників, але не все в їхніх силах. Занадто багато лиха чинять російські обстріли».

Попри обіцянки «зарадити всім, чим зможуть», мешканці будинку літераторів продовжують замерзати, називаючи умови свого існування «мікроконцентраційним табором».

