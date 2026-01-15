Плівки Тимошенко: у чому звинувачують "леді Ю" і яких ще депутатів підозрюють у корупції

Юлія Тимошенко

10 тисяч доларів за місяць на одного депутата — лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко опинилася в епіцентрі нового гучного скандалу. НАБУ та САП закидають «залізній леді» української політики підкуп колег по парламенту. Але вона — лише одна з сорока. Станом на початок 2026 року кожен десятий народний обранець фігурує в антикорупційних кейсах.

Про це йдеться у матеріалі проєкту «Хапуга.ua».

Що на плівках НАБУ

Антикорупційні органи викрили керівника однієї з фракцій на пропозиції хабарів депутатам з інших політсил. Йшлося про голосування «за» або «проти» конкретних законопроєктів. Підтвердженням стали опубліковані записи прослуховування.

«Голос на плівках точно впізнає кожен українець», — зазначають детективи.

У записах чути, як жіночий голос, схожий на голос «леді Ю», пошепки називає ціну депутатської лояльності. Фактично йдеться про «передплату» на місяць, яка коштує 10 тисяч доларів. Крім того, на оприлюднених скриншотах переписки колишньої прем’єрки згадуються останні кадрові рішення в Кабміні, що свідчить про свіжість справи.

Обшуки в офісі партії та реакція Тимошенко

Обшуки в офісі «Батьківщини» розпочалися ввечері 13 січня о 21:55 і тривали, за словами самої політикині, близько 12 годин. Поки тривали слідчі дії, українці в мережі вже створювали нові меми, згадуючи «залізну леді» та її попередні судові справи.

Не втримався і дав коментар, який вже розлетівся як мем про українську залізну леді і бізнесмен Ігор Коломойський.

«За 40 тисяч стільки кіпішу, що літню жінку потурбували? Так що, вона не має права? За 65 років вона не нажила 40 тисяч (доларів — Ред.)? Думаю, вона трохи більше нажила. Декларація в неї є? Так чого вони приперлися до неї? Ще й „підозру“ дали?» — сказав Коломойський.

З підозрою від НАБУ Тимошенко відправилася не в СІЗО, а на трибуну Верховної Ради. Вона відкидає всі звинувачення, проводячи паралелі з часами Януковича.

Частина 4 ст. 369 КК України, яку висувають Тимошенко, передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати посади.

Юлія Тимошенко

Пізніше у Facebook вона заперечила, що на плівках її голос. Однак скандал має цікавий контекст: у липні 2025 року її фракція майже в повному складі підтримала законопроєкт №12414, який передбачав фактичну ліквідацію незалежності НАБУ і САП.

Парламент «на гачку»: 40 нардепів-фігурантів

Справа Тимошенко — лише частина великого пазлу. За даними «Автомайдану», підозри та вироки вже отримали 34 нардепи 9-го скликання. Разом із останніми кейсами грудня та справою лідерки «Батьківщини» — це вже 40 народних обранців, тобто майже десята частина парламенту.

Ось найгучніші справи останніх років:

Олександр Юрченко («Слуга народу»): У 2020 році просив $200 тисяч за правки до закону про відходи. Детектив під прикриттям зафіксував фразу: «Це питання безпосередньо закривається на мені». Справа досі в суді. Засідання Юрченко прогулює. У 2024 році Вищий антикорупційний суд навіть оштрафував нардепа за наявку на судове засідання.

Суто Мамоян (ОПЗЖ): Підозрювався у заниженні вартості майна. Вказав у декларації два Toyota Land Cruiser по 20 тисяч гривень кожен. Журналісти також знайшли у нього маєток у Конча-Заспі за 6 мільйонів гривень, який не був задекларований.

Людмила Марченко («Слуга народу»): Стала героїнею відео, де викидає пачку грошей через паркан. Слідство вважає, що за $5300 вона допомагала чоловікам виїхати за кордон через систему «Шлях». Депутатка вини не визнає.

Артур Герасимов («Європейська солідарність»): Був визнаний винним у приховуванні вілли в Іспанії за 252 тисячі євро, але уникнув покарання через строки давності. 15 листопада 2023 року Апеляційна палата ВАКС скасувала цей вирок і звільнила депутата від кримінальної відповідальності. Зараз НАБУ перевіряє його новий маєток у Плютах на Київщині за 22,5 млн грн ($520 тис.), записаний на родичів.

WhatsApp-корупція у Раді

Останнім «сюрпризом» стала справа про організовану злочинну групу всередині Ради, яку викрили наприкінці грудня 2025 року. За версією САП, група депутатів через WhatsApp отримувала вказівки, як голосувати, а потім забирала готівку. Розмір хабарів коливався від 2 до 20 тисяч доларів за голосування. За даними слідства, з вересня по листопад 2022 року тариф встановив 2 тисячі доларів, а з середини 2025 року зріз ще не менше до 5 тисяч. Дії депутатів кваліфікували за статтею 368 Кримінального кодексу — одержання неправомірної вигоди службовою особою.

НАБУ і САП офіційно прізвищ не називали. Але медіа повідомили, що йдеться про депутатів фракції «Слуга народу» — Євгена Пивоварова, Ігоря Негулевського, Юрія Кіселя, Ольгу Савченко та Михайло Лабу. Михайло Лаба публічно сказав, що вважає обвинувачення безпідставними.

Юрій Кісель категорично заперечив хабарів, але визнав існування вотсап-групи з 22 депутатів, наполягаючи, що грошей там ніхто не отримував. Всім п’ятьом депутатам обрали запобіжний захід у вигляді застав — від 16 до 40 мільйонів гривень кожному.

Всі ці історії підтверджують лише одне — у будь-який час і за будь-яких обставин корупція, кнопкодавство і цинічне нехтування законом продовжують залишатися жахливою традицією українського парламентаризму.

