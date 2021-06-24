ПЛР-тест і "Дій вдома": які вимоги введуть для перетину кордону чи адмінліній з окупованими територіями

ПЛР-тест і "Дій вдома": які вимоги введуть для перетину кордону чи адмінліній з окупованими територіями

Нацполіція посилить контроль за дотриманням самоізоляції.

Люди, які перетинають контрольно-пропускні пункти з окупованими територіями, мають пройти обов'язкове ПЛР-тестування. Також обов’язкове ПЛР-тестування, навіть при наявності сертифікату про вакцинацію, ввели для осіб, які повертаються з Індії, Британії, Португалії, Росії та Білорусі.

Про це розповів очільник Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

Михайло Радуцький: "Для саме громадян цих країн та туристів з цих країн — довідка про негативний ПЛР-тест має бути для всіх, хто перетинає кордон з Україною. Це Рада Нацбезпеки надала таку рекомендацію уряду. Вони мають в п'ятницю це підтвердити — не 72 години, як було до сьогоднішнього дня, а 48 годин".

Наталія Мосейчук: "Цікавить алгоритм. Люди заїжджають з Криму, з окупованих територій Донбасу. Окрім довідки, яку вони повинні мати, вони ще мають робити ПЛР. Вони сідають на "Дій вдома"?

Депутат підтвердив, що люди, які повертаються з ОРДЛО або окупованого Криму мають встановити на свої ґаджети мобільний застосунок "Дій вдома" для контролю за самоізоляцією.

Михайло Радуцький: "Вони сідають на "Дій вдома" обов'язково, інформація про них іде до Центру громадського здоров'я для того, щоб епідеміологи могли відстежувати їх. Нацполіція посилить контроль. І доки не буде зданий ПЛР-тест саме для цієї категорії громадян — вони не можуть перетнути кордон України".

Нардеп переконаний, що тест для громадян України має бути безкоштовним, проте остаточне рішення ухвалюватимуть РНБО і уряд.

Михайло Радуцький розповів, які введуть вимоги для перетину українського кордону

Раніше Михайло Радуцький заявив про підготовку до четвертої хвилі коронавірусу в Україні.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання