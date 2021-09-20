Пляшки, недопалки, сітки: волонтери очистили острів Джарилгач після туристів

Акцію організувала екологічна команда однієї з херсонських шкіл.

Понад дві сотні волонтерів прибрали після курортного сезону острів Джарилгач на Херсонщині. Це - найбільший незаселений острів у Чорному морі, який з кожним роком стає все популярнішим серед туристів.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 20 вересня.

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За літо його відвідують тисячі людей. Сміття звідти вивозять централізовано. Але волонтери вирішили прибрати те, що залишилося у піску й траві. Скляні і пластикові пляшки, обгортки, недопалки, сітки - це неповний перелік знахідок. Акцію організувала екологічна команда однієї з херсонських шкіл.

Оголошення розмістили у соцмережах, відгукнулося багато людей. Мішки із знайденим доправили на материк. Перед тим, як вивезти на звалище, сміття обіцяли посортувати.

"Пластик, який саме переробляється, будемо відбирати, скло і метал. Все решта викидається", - сказав Костянтин Кльова, учасник екологічної команд.

Новини України: волонтери прибрали сміття на острові Джарилгач після курортного сезону

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