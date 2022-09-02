Пневмонія невідомого походження: в Аргентині троє людей померли від незрозумілої інфекції

В Аргентині троє людей померли від поки що незрозумілої для вчених інфекції.

Іще шестеро пацієнтів - у тяжкому стані на штучній вентеляції легенів.

Про це йдеться у випуску ТСН.19:30 за 2 вересня 2022 року.

Усі пацієнти мали контакти між собою.

Лікарі розповідають - серед перших симптомів у хворих були діарея та болі в усьому тілі, після чого проявилися респіраторні симптоми. І швидко виникала двобічна пневмонія. Яка саме інфекція її викликала - наразі невідомо, бо тести пацієнтів виявилися негативними і щодо Covіd-19, і щодо ханта-вірусу та бактерії Легіонелла.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про двох померлих та чотирьох госпіталізованих. Зазначалося, що випадки стосуються п’яти медичних працівників і одного пацієнта реанімації, які пройшли лікування в приватній лікарні в Тукумані, невеликому регіоні на північ від Буенос-Айреса.

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