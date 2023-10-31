"По 100 тисяч усім?!": у Міноборони визнали грандіозний прокол із виплатами військовим

Внутрішній аудит у МОУ виявив розкрадання мільйонів, йдеться про липові виплати військовим, які не брали участі в бойових діях.

У Міноборони шокували заявою. Внутрішній аудит виявив розкрадання мільйонів. Йдеться про липові виплати військовим, які насправді були поза межами бойових дій. Подробиці читайте в ексклюзивному матеріалі Вікторії Гнатюк для ТСН.ua.

У Міноборони спалахнув скандал: там провели аудит і виявили розкрадання грошей на мільйони. Тільки тепер це стосується зловживання з виплатами у військових частинах. Міністерство з’ясувало, що понад 123 мільйони гривень додаткової винагороди виплатили людям, які не брали участі в бойових діях і не виконували бойових завдань.

"Служба внутрішнього аудиту Міноборони з’ясувала, що чинні правила дозволяють командирам військових частин надто вільно тлумачити терміни "бойові дії" та "бойове (спеціальне) завдання" і виплачувати додаткову винагороду на свій розсуд”, – йдеться у повідомленні МОУ.

Хто отримав такі виплати?

Також читайте У відповідального за закупівлі посадовця Міноборони провели обшуки — ЗМІ

До прикладу, близько 60 млн грн таких виплат нарахували в Києві, ще 6,5 млн грн – в Київській області. Один із таких випадків службовці оприлюднили. Кажуть, такі виплати отримали військовослужбовці понтонно-мостової роти, які виконували завдання у Київській області. Їм нарахували по 100 тисяч гривень.

"Це несправедливо, коли доплату за бойові отримують ті, хто не під прямим вогнем або не підтримують тих, хто під прямим вогнем. Маніпуляції виявляємо, прогалини для зловживань закриваємо", – каже заступник з питань фінансів Міноборони України Юрій Джигир.

Заява ексвійськової

Корупційні скандали були й раніше, однак оливи у вогонь підлила гучна заява ексвійськової, снайперки полку спеціального призначення "Сафарі" Євгенії Емеральд, більш відомої українцям як Жанна д'Арк. Вона на тлі скандалу з домашнім насиллям і розлученням публічно заявила, що її чоловік отримував найвищу зарплату ЗСУ, понад 100 тисяч гривень на місяць, перебуваючи насправді в Києві і працюючи охоронцем екснардепа Ляшка.

Розслідування ДБР

Скільки таких зловживань ще вилізе – питання часу. До прикладу, 31 жовтня ДБР повідомило, що завершило розслідування щодо командира військової частини, який безпідставно нарахував своїм підлеглим понад 4,5 мільйона гривень виплат. Йдеться про керівника частини з Миколаївщини.

Слідство встановило, що посадовець був зобов’язаний призупиняти виплати військовим, які самовільно залишили військову частину та вчасно не повернулися до місця служби. Втім, полковник продовжував нараховувати зарплати підлеглим, які навіть протягом трьох місяців не з'являлися на службу.

В Міноборони розширили перелік тих, хто отримуватиме доплати

У ДБР додали, що зараз у бюджет держави повернуто 650 тисяч бюджетних коштів. А Міністерство оборони нині консультується з Генеральним штабом ЗСУ, щоб виплати додаткової винагороди отримували лише ті, хто виконує бойові завдання та бере участь у бойових діях.

До слова, в жовтні військовим збільшили доплати. Так, бійцям, які воюють безпосередньо на передовій, платять на тому ж рівні – 100 тисяч гривень.

Але в Міністерстві оборони України розширили перелік військовослужбовців, які отримують цю додаткову винагороду. Тож тепер по 100 тисяч отримуватимуть також військовослужбовці ракетних військ, артилерії та протиповітряної оборони і військовослужбовці, які здійснюють розмінування в районах ведення бойових дій. Сапери, що працюють за межами бойових дій – по 30 тисяч гривень. По 50 тисяч отримуватимуть військовослужбовці зі складу командування і штабів, зокрема, поза районами ведення бойових дій, які здійснюють управління частинами й підрозділами, що ведуть бойові дії. Раніше вони отримували по 30 тисяч. Нараховуються ці виплати від 29 вересня.

Водночас гроші мають отримувати і поранені військові, котрі перебувають на лікуванні.

Поранені військовослужбовці, які перебувають у розпорядженні понад два місяці та за станом здоров’я не мають змоги виконувати обов’язки військової служби за відповідними посадами, отримуватимуть додатково 20 100 гривень.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "По 100 тисяч усім?! У Міноборони визнали грандіозний прокол із виплатами військовим!".

Нагадаємо, військовим перерахували зарплати – хто та які доплати отримає у вересні.

Читайте також: