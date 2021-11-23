По черзі таранив машини, кермувальники тікали: п’яний водій влаштував автотрощу у Харкові

Після скоєного чоловік намагався відкупитися від патрульних.

У Харкові нетверезий водій влаштував автотрощу.

Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 23 листопада.

Кермувальник повернув на вузеньку вуличку. Місця для проїзду легковика на ній цілком вистачало. Але не на п’яну голову.

На відео з реєстратора видно, як водій по черзі таранить автівки, які були припарковані уздовж дороги, то з одного боку, то з іншого.

Кермувальники припаркованих машин, до яких руйнівник ще не доїхав, хутко тікали від нього, деякі навіть тротуаром.

Коли зловмисника зупинили патрульні, той намагався відкупитися. Тест показав, що в його крові майже два проміле алкоголю.

Горе-кермувальника затримали, автівку відправили на штрафмайданчик.

Новини Харкова: нетверезий водій протаранив автівки, припарковані уздовж дороги

Читайте також:

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 23 листопада

У Києві мати-рекордсменка допомогла вигодувати півтори сотні немовлят: відео

Вихідні і державні свята у грудні: скільки будемо відпочивати