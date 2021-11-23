По черзі таранив машини, кермувальники тікали: п’яний водій влаштував автотрощу у Харкові

Після скоєного чоловік намагався відкупитися від патрульних.
У Харкові нетверезий водій влаштував автотрощу.
Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 23 листопада.
Кермувальник повернув на вузеньку вуличку. Місця для проїзду легковика на ній цілком вистачало. Але не на п’яну голову.
На відео з реєстратора видно, як водій по черзі таранить автівки, які були припарковані уздовж дороги, то з одного боку, то з іншого.
Кермувальники припаркованих машин, до яких руйнівник ще не доїхав, хутко тікали від нього, деякі навіть тротуаром.
Коли зловмисника зупинили патрульні, той намагався відкупитися. Тест показав, що в його крові майже два проміле алкоголю.
Горе-кермувальника затримали, автівку відправили на штрафмайданчик.
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