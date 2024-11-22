По Дніпру били показово: навіщо Путіну "Орешник" і чому передумав скидати на Київ

Росія вперше використала проти України міжконтинентальну балістичну ракету. Про це повідомили в Повітряних силах України: з Астраханської області (полігон Капустин яр) її було запущено по Дніпру.

Спочатку експерти зазначали, що нова зброя, яку використав ворог, може бути балістичною ракетою середньої дальності РС-26 "Рубіж".

Пізніше, російський диктатор Путін заявив, що ракетний удар по Дніпру завдавався балістичною ракетою середньої дальності дії під загадковою назвою "Орешник". Мовляв, це новітня зброя, яку неможливо знищити наявними засобами.

ТСН.ua розпитав у військового експерта, які загрози для України несе використання таких ракет противником.

Чому назвали "міжконтинентальною"

Військовий експерт Ігор Романенко каже, що міжконтинентальна ракета застосовується між континентами, а у даному випадку її запустили з Астраханської області РФ по Дніпру, тому це надзвукова балістична ракета середнього радіусу дії.

"Визначення "міжконтинентальні" – це лише потенційні можливості нових російських ракет РС-26 "Рубіж" та "Орешник". Вони розроблені дійсно на основі прототипів міжконтинентальних важких ракет. "Рубіж" – експериментальна ракета, яка у росіян знаходиться на доопрацюванні. А "Орешник" – це більш новіша балістична ракета, над якою російські розробники працювали з десяток років, як і над "Рубіжом". Відмінність в тому, що "Рубіж" має лише чотири бойові блоки, а у "Орешнику", їх шість або ж навіть більше. Застосування Росією цієї ракети можна розцінювати як засіб морально-психологічного впливу на наших громадян, наше керівництво та союзників", – розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник керівника Генштабу (2006–2010 рр.).

Скільки у ворога таких ракет?

Він додає, що ракети "Рубіж" та "Ореншик" до кінця ще не випробувані, фактично це експериментальна надзвукова зброя.

За словами Романенка, експериментальний "Ореншик" передали в ракетний полк російської армії у жовтні цього року, а вже у листопаді вони здійснили бойовий пуск.

"Ще потрібно розбиратися, що саме намагалися знищити росіяни під час ракетного удару по Дніпру та наскільки ця ракета є точною. Якщо її вже виготовили і у якості експерименту запустили, то, гадаю, що у ворога таких не більше десятка, вони дуже дорогі у виробництві, йдеться про десятки мільйонів доларів за одиницю. Щоб таку зброю ефективно використовувати, її потрібно масштабувати. А нам, виявляти, де саме відбувається її виробництво та наносити ракетні удари", – підкреслює Ігор Романенко.

Експерт нагадує, що досвід зі знищення новітньої техніки супротивника в українських воїнів є. Наприклад, знищення "Кинджалів" та російського Су-57 – винищувача нового покоління.

Путін погрожує Україні новою балістичною зброєю / Колаж ТСН.ua

Відповідь на зняття заборони на удари по РФ?

Генерал-лейтенант додає, що російська пропаганда зараз намагається подати використання новітньої ракети, як відповідь на зняття для України заборони Заходу щодо використання далекобійної зброї по території РФ.

"Але насправді це не так. Заборону було знято саме після кроку РФ, яка втягнула у війну солдат з Північної Кореї. Вони їх привезли та підготували. Але оскільки реакція світу на це переважно негативна, то Путін поки не приймає рішення щодо застосування 12 тисяч північнокорейських бійців на фронті. Звісно, що російський диктатор може сказати своєму "глибинному народу": застосування ракети "Орешник", це відповідь Заходу. Але ж насправді, більш потужні удари росіяни вже наносили по Україні керованими авіаційними бомбами, били по одному місцю кількома "Іскандерами", це більш потужніше, ніж нова ракета", – зазначає Ігор Романенко.

Чим зможемо збивати нові ракети?

Військовий експерт додає, варто врахувати, що з російської території до Києва балістична ракета може подолати відстань у 300 кілометрів за 2 хвилини.

"З району пуску в Астраханській області до Києва 1390 кілометрів. Ракета може летіти 8-10 хвилин, значно швидше вона долетить до Дніпра. Можливо, тому ворог і завдав показового удару саме по цьому місту. Зробив все можливе, щоб посіяти паніку", – зазначає військовий експерт.

А на питання: наскільки наші засоби протиракетної оборони спроможні збивати нові ракети росіян, відповідає так:

"У нас не дуже багато протиракетних комплексів. Планувалося додатково облаштувати їх 7 у цьому році, але поки союзники допомогли з п’ятьма. Їх потрібно більше. Гадаю, що Patriot спроможні збивати ці ракети. Якщо вже збивали "Іскандери" та "Кинджали", то і знайдемо варіанти, щоб ефективно працювати по нових ракетах росіян", – запевняє Ігор Романенко.

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Потужність – превага нових ракет

У Мережі активно обговорюють відео вибухів нової ракети у Дніпрі, кадри вражаючі і чимось схожі на вибух ядерної бомби.

"Бойова частина ракети "Орешник" має шість чи більше ударних блоків. Вони скидаються на підльоті ракети до цілі. Вибухи від їх підриву накривають певну площу в зоні ураження. У цьому і є перевага цієї ракети", – пояснює експерт.

Не попередили США про використання

Військовий експерт зазначає, що використовуючи надзвукову ракету, Росія могла і не попереджати про це США, адже від початку війни вийшла з багатьох міжнародних договорів.

"Не думаю, що Росія дотримується якихось міжнародних угод, норм чи правил. Вони разом з США тримали Україну у межах використання ракет на понад 280 кілометрів по території РФ. Наслідки цього ми зараз бачимо. Тепер змушені усе наздоганяти, намагаємось зробити так, щоб радіус дії чотирьох типів українських ракет був понад 300 кілометрів і вони мали відповідну потужність", – зазначає Ігор Романенко.

Чому не вдарили по Києву?

Напередодні застосування Росією ракети "Орешник", у Києві терміново припинили роботу декілька посольств, серед них і США.

За словами Ігоря Романенка американці, скоріш за все, знали про плани Путіна щодо ракетного удару.

"Про наміри звісно ж знали. Було офіційне доведення до інших посольств, а вже далі реагували – хто як. Але росіяни передумали бити по Києву, а вдарили по Дніпру. Гадаю, у Путіна вирішили не перенапружувати ситуацію у стосунках з США, тому ця ракета і полетіла на Дніпро", – зауважує експерт.

Вікно можливостей для Путіна

Він додає, що зараз для Путіна є певне "вікно можливостей" до моменту, коли Трамп офіційно займе посаду президента США.

"За цей час, до кінця січня наступного року, Путін прагне захопити якомога більше української території, впливати на керівників інших держав і таким чином з сильною позицією виходити на переговори щодо зупинення ведення бойових дій. Заради цього вони і використовують нову ракетну зброю", – підсумовує Ігор Романенко.

Раніше ТСН.ua розповідав: по якому місту України РФ може запустити міжконтинентальну ракету та чи зіб'є її Patriot: думки експертів.

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