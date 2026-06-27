По канату між хмарочосами під час тривоги: у Києві пояснили шокувальне відео

У Києві екстремали ходили по канату між хмарочосами / © із соцмереж

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У Києві під час повітряної тривоги кияни помітили, як між тридцятиповерховими вежами ЖК «Сонячна Рів’єра» по канату йде людина.

Про це повідомив кореспондент ТСН.ua Олександр Марущак.

Відео активно обговорюють у Мережі. На кадрах можна помітити на даху однієї з веж двох людей, а третя людина крокує по канату, який натягнутий між вежами.

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Від видовища — холоне кров, враховуючи висоту, на якій все відбувається. Користувачі у мережі шоковані побаченим. Хтось пише, що так розважаються підлітки і це треба терміново припинити. Хтось жартує, що поки у Києві лунає тривога, кияни йдуть до укриття по небу.

Дата публікації 10:08, 27.06.26 Кількість переглядів 7 У Києві екстремали пройшли по канату між хмарочосами під час тривоги (відео)

У поліції Києва кажуть, що заяв та повідомлень про порушення на даху ЖК до них не надходило.

Голова правління ОСББ «Сонячна Рів’єра» розповіла, що насправді відбувалося.

«На даху веж працювали альпіністи-верхолази. Там триває підготовка до запланованої відеозйомки одного з телеканалів. Верхолази перевіряли своє обладнання. Подробиць знімання я не можу розголошувати до моменту виходу в етер. Так збіглося, що під час проходження верхолазом по канату було оголошено тривогу. Він просто дійшов на протилежну сторону, а вже потім до укриття», — розповіла ТСН.ua голова правління ОСББ.

Вона додає, що канат між вежами було встановлено тимчасово для відеозйомки.

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«У нас все під контролем. Вчора альпіністи перевіряли своє обладнання. Сьогодні відбудеться відеозйомка. А в неділю канат між вежами буде демонтовано, він там був встановлений тимчасово», — пояснила голова правління.

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