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- Ексклюзив ТСН
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По канату між хмарочосами під час тривоги: у Києві пояснили шокувальне відео
У Києві соцмережі шокувало відео з людиною, яка під час повітряної тривоги йшла по канату на висоті 30-го поверху.
У Києві під час повітряної тривоги кияни помітили, як між тридцятиповерховими вежами ЖК «Сонячна Рів’єра» по канату йде людина.
Про це повідомив кореспондент ТСН.ua Олександр Марущак.
Відео активно обговорюють у Мережі. На кадрах можна помітити на даху однієї з веж двох людей, а третя людина крокує по канату, який натягнутий між вежами.
Від видовища — холоне кров, враховуючи висоту, на якій все відбувається. Користувачі у мережі шоковані побаченим. Хтось пише, що так розважаються підлітки і це треба терміново припинити. Хтось жартує, що поки у Києві лунає тривога, кияни йдуть до укриття по небу.
У поліції Києва кажуть, що заяв та повідомлень про порушення на даху ЖК до них не надходило.
Голова правління ОСББ «Сонячна Рів’єра» розповіла, що насправді відбувалося.
«На даху веж працювали альпіністи-верхолази. Там триває підготовка до запланованої відеозйомки одного з телеканалів. Верхолази перевіряли своє обладнання. Подробиць знімання я не можу розголошувати до моменту виходу в етер. Так збіглося, що під час проходження верхолазом по канату було оголошено тривогу. Він просто дійшов на протилежну сторону, а вже потім до укриття», — розповіла ТСН.ua голова правління ОСББ.
Вона додає, що канат між вежами було встановлено тимчасово для відеозйомки.
«У нас все під контролем. Вчора альпіністи перевіряли своє обладнання. Сьогодні відбудеться відеозйомка. А в неділю канат між вежами буде демонтовано, він там був встановлений тимчасово», — пояснила голова правління.
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