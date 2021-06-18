По коліна у воді: в Дніпрі дощ затопив майже півсотні житлових будинків

Негода продовжує обвалювати набережну і розмивати проїжджу частину.

У Дніпрі вирує негода. Дощ затопив різні частини міста, а також підмив набережну, яка продовжує обвалюватися. Місцеві мешканці пересуваються вулицями на човнах. Через дощ, який накрив обласний центр, затопленими виявилися 47 будинків і дворів.

Вражаючі кадри городяни публікують в соціальних мережах.

Так, на вулиці Січеславська Набережна продовжує руйнуватися прибережна частина пішохідної зони. У воду падають бетонні плити і огородження в районі пішохідного моста на Монастирський острів. А на вулиці Бородінській буквально поплив асфальт.

Фото з соціальних мереж

Крім того, користувачі соцмереж пишуть, що в місцях будівництва метро утворюються провали ґрунту. Просідання землі помітили і на вулиці Уральській.

Дощ продовжує затоплювати і будинки місцевих жителів. Зокрема, на підтоплення скаржаться мешканці одного з будинків, що знаходиться на вулиці Янтарній.

У ДСНС в Дніпропетровській області кажуть, що за минулу добу, 17 червня, на гарячу лінію рятувальників надійшло 138 звернень про допомогу.

"Громадяни звертаються за допомогою в ліквідації підтоплень приватних будинків і домоволодінь. Здійснили обхід 47 будинків і дворів для моніторингу обстановки в зоні підтоплення", — відзначили в пресслужбі ДСНС області.

У свою чергу синоптики кажуть, що вночі випало 15 міліметрів опадів. І це — небезпечне явище.

"Вночі випало 15 міліметрів. Це значний дощ, небезпечне явище. У найближчі дні дощі продовжаться, в основному — в денний час. Однак за інтенсивністю вони вже не будуть такими сильними", — розповіла ТСН.ua синоптикиня першої категорії Наталія Логвиненко.

Нагадаємо, що в Дніпрі над містом повисли хмари, які багато хто спочатку прийняв за торнадо. Однак зі смерчем у них немає нічого спільного.

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