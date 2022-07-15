По Миколаївщині прилетіла 31 ракета окупантів: Кім розповів, що вони 5-6 ракетами б’ють в один об'єкт

За добу російські війська випустили по Миколаївській області 31 ракету, а по самому обласному центру було завдано 12 ракетних ударів.

Російські війська почали спеціально запускати по 4-5 ракет в один об’єкт, щоб точно влучати. Адже б’ють здебільшого з переобладнаних та неточних систем С-300.

Про це в ефірі ТСН розповів очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"По області за добу був нанесений 31 ракетний удар – 8 РСЗВ та 18 артилерійських. По місту Миколаєву було 12 ракетних ударів. П’ять із них влучили у Кораблебудівний університет, я показував. Ці 5 ракет знищили майже будівлю і унеможливили відкрити процес навчання з 1 вересня. Чотири ракети влучити в університет педагогічний Сухомлинського. І ще три – по різних інших місцях, скажімо так. Це теж соціальна інфраструктура – там якийсь цегляний завод", – розповів деталі ранкових атак голова області.

Він зауважив, що після такої кількості ударів поранення зазнали лише двоє людей.

Кім також повідомив, що частину ракет, які летіла на Миколаїв, збила ППО.

"Рашисти вважають, що у нас скрізь є військові і таке інше. Це прості були навчальні заклади, це вже не перший день, де знаходився лише один охоронець. Цього разу він не постраждав. Вони били по цивільних будівлях, в яких не було нікого з людей, на щастя, тому ніхто й не постраждав", – пояснив голова ОВА.

Він також розповів, що до Миколаєва окупанти дістають ракетами С-300, переробленими з повітря-повітря на повітря-земля.

"Вони не дуже точні. Вони спочатку били по одній ракеті в об’єкт. Зрозуміли, що вони не влучають. Тепер б’ють по 5, по 4 в один об’єкт, щоб попадати. Так, 9 з 12-ти (випущених по Миколаєву – ред.) ракет прилетіли у дві цілі", – розповів Кім.

Він також зауважив, що вже два тижні місцеві жителі щоранку прокидаються від ракетних обстрілів, тож дуже хочуть закінчення війни.

Нагадаємо, вранці 15 липня російські війська обстріляли два навчальні заклади Миколаєва –Національний університет імені В. О. Сухомлинського і Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова.

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