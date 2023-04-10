По містах Запоріжжя росіяни почали бити переробленими півтонними авіабомбами, а добивають артою: наслідки вражають

Мало не щоразу після таких бомбардувань у місті меншає здорових та живих людей.

Планерувальними авіабомбами з дистанції в кілька десятків кілометрів окупанти розстрілюють майже тиждень міста та села на Запоріжжі. Напередодні півтонні бомби вибухали в Оріхові, Гуляйполі, Омельнику. Надвечір той таки багатостраждальний Оріхів потрапив іще й під удар ворожої реактивної артилерії, йдеться в ТСН.

У Оріхові, на Запоріжжі з’явились глибочезні ями. “Постійні прильоти у нас. Зараз із важкого озброєння почали стріляти. Це і ФАБ-500 і С-300”, - розповідають місцеві рятувальники.

Півтонними авіаційними бомбами, переробленими для атаки з максимальної відстані, росіяни бомбардують Оріхів, щодоби майже тиждень. “За вчорашній день було три прильоти ФАБ-500. Розбирають інфраструктуру - школи, дитсадки”, - розповідають люди.

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Напередодні, бомби розірвалися на подвір’ї місцевої спортивної школи, посеред приватної житлової забудови та на друзки розтрощили тутешню гордість - нещодавно відремонтовану гімназію. Упродовж останніх п’яти днів сюди прилетіло чотири ворожі перероблені авіаційні бомби.

Мокрі від дощу класні журнали тепер валяються просто неба. Поруч - сама лише табличка: все що залишилося від тутешнього шкільного музею. У сусідньому крилі, до вчора була бібліотека. Її вщент знищило полум’я, яке спалахнуло після вибуху. “ФАБ-500 це півтонна бомба, авіабомба. Коли летить, її не чути. Підлітають більше з окупованих територій і скидають, вона долітає до міста Оріхова”, - розповідають рятувальники.

Мало не щоразу після таких бомбардувань у місті меншає здорових та живих людей.

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Під час учорашнього ранкового бомбардування, важких поранень зазнали чоловік із дружиною, що мешкали поблизу школи. Та надвечір, рашисти накрили Оріхів ще й з реактивних систем залпового вогню.

“Оце вчора “Градами” дали. Як гатили, так я ховався у погребі, а тоді дивлюся, як відстрілялися, горить. В чотирьох чи п’яти місцях горіло”, - розповідає місцевий мешканець Олександр.

На додачу до двох місцевих шкіл, лише за одну добу у Оріхові, своїми боєприпасами рашисти знищили й пошкодили кілька десятків приватних житлових будинків. Надвечір, поміж вогню та руїни на одному зі згарищ, поліцейські виявили тіло загиблого 79-ти річного чоловіка.

Наступного ранку у сусідньому селищі після нового бомбардування перестала існувати ще одна двоповерхова, загальноосвітня школа.

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