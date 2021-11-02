"По обличчю було видно, що їй страшно": навіщо хлопці глузували з немічної пенсіонерки та що про них відомо

"По обличчю було видно, що їй страшно": навіщо хлопці глузували з немічної пенсіонерки та що про них відомо

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом домашнього насильства над жінкою.

До Мережі потрапило відео, як молоді хлопці розважаються поруч з немічною літньою жінкою. Один з них направляє на неї щось схоже на пістолет, хтось погрожує кулаком, а ще один нібито намагається вистрілити собі у скроню поруч з головою жінки.

Про те, що спонукало молодь на такі жорстокі розваги - 2 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

На відео хлопці розважалися, а 76-річна хвора жінка лише крутила головою. Вона - рідна бабуся того, хто знімав. А з пістолетом у руках - друзі онука хворої жінки.

Журналістам ТСН вдалося відшукати "героїв" раніше, аніж поліція. З'ясувалося, що відео до свого Instagram виклав Олександр Скуба.

"Їй же не було погано, вона не розуміла, що відбувається. Для неї це було, як тварини бачать навколо себе і чисто інстинктивно якось реагують...", - розповів він ТСН під час зустрічі.

Інший молодик із відео називає себе Олегом Мостовим. Він нібито добре знає хвору жінку. Каже, що вона колишня теща його рідного дядька.

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"Коли ти з нею спілкуєшся, вона розуміє тебе, але не повністю. Щось розуміє, щось не розуміє. Можливо вона цю ситуацію теж не сприйняла, але по обличчю, звичайно, було видно, що їй страшно було. Але ж після знімання відео з нею все було нормально", - зазначив він.

Також хлопці запевняють, що пістолет несправжній.

Жінку доглядають її донька з сином Едуардом, він двоюрідний брат Олега. Пістолет, що на відео - належить, нібито, саме Едуардові.

До скандальних історій, принаймні, один з хлопців, потрапляє не вперше. У лютому цього року Олександра Скубу розшукувала поліція. Йому тоді ще не було 18, а він зник і не виходив на зв'язок з батьками. Саме в цей період його відрахували з третього курсу транспортного коледжу.

Батько Сашка з родиною не живе років 15. Відео його не здивувало. Каже, щодня вислуховує колекторів, бо його син набрався кредитів.

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"Я не здивувався, але в суспільстві так не поводяться, він зі мною не бажає спілкуватися. Думаю, що час посадити на пів рочку до виправної колонії", - говорить батько Олександра Дмитро Скуба.

Тим часом автори скандального відео зняли ще одне. Вже з вибаченням. А от суспільна думка у цій історії одностайна:

Ого, виросли дітки. Батьки, напевно, "пишаються". В поліції потім будуть шмарклі розмазувати: не псуйте діточкам майбутнє;

Настане час і їхньої старості;

Давайте почнемо з того, що вона чиясь бабуся. Адже не в чужій квартирі вони все це коїли. Як таке взагалі могло прийти в голову? Що вони курять?

Донька прикутої до ліжка жінки, каже Олег Мостовий, досі не в курсі про цю історію з її мамою.

"Не хочеться поки що псувати її настрій, хай вона сама про це дізнається", - говорить він.

Навіщо хлопці глузували над немічною пенсінеркою пояснити так і не змогли. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом домашнього насильства над жінкою. Одного з учасників знімань вже допитали.

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